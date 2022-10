Age of Empires trafi na Xboxa i smartfony!

Z okazji 25-lecia marki Age of Empires, twórcy oficjalnie ogłosili, że seria gier trafi na Xboxa i smartfony. To jednak nie koniec nowości, gdyż zapowiedziano także… Age of Mythology: Retold!

Kultowe Age of Empires trafi na Xboxy

Z całą pewnością można przyznać, że Age of Empires to znakomita marka, która właśnie obchodzi swoje 25 urodziny. Pierwsza z gier została wydana w 1997 roku, a od tego czasu Microsoft wypuścił dziewięć pełnoprawnych części gry i wiele rozszerzeń. Age of Empires IV zadebiutowało w 2021 roku, a w 2023 roku produkcja trafi na konsole Xbox. Na ten moment nie określono jeszcze dokładnej daty premiery.

Inaczej sprawa się ma w przypadku Age of Empires II: Definitive Edition. Ta edycja także trafi na Xboxa, ale w tym wypadku nie musimy zgadywać, kiedy się to stanie. Czekamy więc na 31 stycznia 2023 roku. Jakby tego było mało, to oficjalnie ogłoszono także, że Age of Empires IV w dniu premiery na konsole Microsoftu, trafi także do Xbox Game Pass i będzie dostępne na PC oraz w chmurze.

źródło: Twitter Tom Warren

Age of Mythology: Retold i darmowy update

Specjalna wersja gry na Xboxa to nie jedyne, co producent przygotował dla swoich fanów. Oficjalnie zapowiedziano także Age of Mythology: Retold, które ma zawierać jeszcze ładniejszą grafikę, a także ulepszony gameplay i wiele, wiele więcej. Na razie otrzymaliśmy jedynie krótki trailer.

Microsoft przygotował także duży, darmowy update do Age of Empires IV. Do gry trafiły dwie nowe cywilizacje, osiem map, nowy tryb rankingowy i cała masa zmian, które wręcz wywracają rozgrywkę do góry nogami. Najważniejszą z nich wydaje się być jednak przebudowana oraz ulepszona sztuczna inteligencja. Aktualizacja jest już dostępna do pobrania.

Wkrótce Age of Empires trafi także na… telefony w Europie. Tytuł jest już dostępny od jakiegoś czasu w Chinach, ale dopiero teraz będą mogli go pobrać użytkownicy ze Starego Kontynentu.

Microsoft nie podał konkretnej daty, a zamiast tego zostawił nas z dużym napisem „coming soon”, więc można przypuszczać, że będzie to końcówka tego lub początek przyszłego roku!