Lodówki Samsunga rozpoznają głos domowników. Nawet ma to sens

Samsung poinformował o wydaniu aktualizacji dla swoich lodówek. Nowa wersja oprogramowania wprowadza funkcję Voice ID.

Lodówki Samsunga dostały aktualizację

Mamy takie czasy, że nawet sprzęt AGD należy od czasu do czasu zaktualizować. Podyktowane jest to zarówno kwestiami bezpieczeństwa, jak i wprowadzaniem nowych funkcji, które zapewniają większe możliwości lodówkom, piekarnikom, zmywarkom czy mikrofalówkom.

Południowokoreański producent poinformował właśnie o aktualizacji, która przeznaczona jest dla lodówek z rodziny Bespoke AI, wprowadzonych na rynek w 2025 roku. Nową wersję oprogramowania mogą zainstalować użytkownicy modeli AI Family Hub z 9-calowymi ekranami. Następnie, w drugiej połowie 2025 roku, aktualizacja trafi do urządzeń z mniejszymi ekranami.

Co oferuje funkcja Voice ID w lodówkach Samsunga?

Nowość korzysta z Bixby, a jej zadaniem jest rozpoznawanie głosów użytkowników, aby na tej podstawie dostarczać spersonalizowanych treści. Oznacza to, że lodówka Samsunga może po wykryciu danego głosu poprawnie wskazać, który domownik wypowiedział komendę głosową.

Głosy mogą być zarejestrowane bezpośrednio na lodówce lub na urządzeniu mobilnym Galaxy. Następnie Bixby na podstawie próbek głosu może stworzyć profil danego użytkownika, aby wykorzystać go do automatycznego przełączania konta po wypowiedzeniu komendy głosowej. Wówczas na ekranie lodówki zostaną wyświetlone przykładowo konkretne wydarzenia w kalendarzu czy zdjęcia. Co więcej, użytkownik może poprosić lodówkę o uruchomienie alarmu w swoim smartfonie, aby sprawdzić jego lokalizację.

Wypada dodać, że lodówka – na podstawie danych zsynchronizowanych ze smartfonem Galaxy – może automatycznie włączyć niektóre z ułatwień dostępności, jeśli użytkownik korzysta z nich na urządzeniu mobilnym. Może to być inwersja kolorów czy skala szarości. Obie opcje będą zastosowane na ekranie lodówki tuż po rozpoznaniu głosu przez funkcję Voice ID.

Samsung wprowadził jeszcze nowy sposób aktywacji Bixby w lodówkach. Teraz wystarczy dwukrotne dotknięcie wyświetlacza. Oczywiście wciąż dostępna jest metoda polegająca na kliknięciu na ikonę Bixby lub za pomocą polecenia głosowego.

Trzeba przyznać, że najnowsza aktualizacja wprowadza zestaw całkiem sporych zmian w lodówkach koreańskiego producenta. Niektórzy mogą nawet stwierdzić, że niektóre aktualizacje Androida czy iOS są sporo nudniejsze.