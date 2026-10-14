Inteligentne okulary Samsunga. Już (prawie) bez tajemnic

Choć w lipcu 2026 roku inteligentne okulary Samsunga zostały oficjalnie zaprezentowane, nadal stanowią sporą zagadkę, jako że nie ujawniono wówczas ich pełnej specyfikacji. Teraz dotarły do nas nieoficjalne informacje, które zmieniają ten stan rzeczy.

Serwis SammyGuru podzielił się garścią informacji na temat tego, co będą zawierać i co zaoferują inteligentne okulary Samsunga, opracowane wspólnie z firmami Qualcomm i Google, będącymi dostawcami technologii oraz markami Warby Parker i Gentle Monster, które przygotowały oprawki.

Specyfikacja inteligentnych okularów Samsunga

Sercem okularów będzie procesor Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, a towarzystwa dotrzymają mu 2 GB RAM. Do tego dojdą 64 GB pamięci masowej i akumulator zapewniający do 9 godzin działania na jednym ładowaniu. Wraz z etui uzyskać będzie można zaś nawet ~80 godzin.

Sekcję multimedialną tworzyć mają: dwa głośniki na zausznikach, cztery mikrofony do komunikacji z asystentem Gemini i prowadzenia rozmów głosowych oraz kamerka o rozdzielczości 12 Mpix, umożliwiająca nagrywanie filmów 3K z płynnością 30 klatek na sekundę – zupełnie jak w inteligentnych okularach Ray-Ban grupy Meta.

W porównaniu do wspomnianych rejbanów jednak okulary Samsunga mają być lżejsze (41 gramów vs 50 gramów) – mówi się zresztą, że to właśnie chęć odchudzenia urządzenia była jednym z kluczowych powodów, przez które rynkowa premiera tak bardzo się opóźnia.

Wiele kształtów, wiele kolorów

Skoro zaś już mowa o konstrukcji, przejdźmy do dostępnych opcji – przeciek wskazuje na to, że klienci będą mieli do wyboru kilka różnych kształtów i kolorów oprawek oraz standardowe i przyciemniane soczewki.

Warby Parker zaproponuje trzy kształty i kolory, takie jak ciemnozielony, sosnowy, brązowy czy czarny. Gentle Monster dorzuci kolejne cztery modele, uzupełniając przy okazji listę kolorów o jasne warianty, takie jak jasnoszary, kremowy czy liliowy.

Inteligentne okulary Samsung z wybranymi oprawkami Warby Parker – źródło: Sammy Guru

Inteligentne okulary Samsung z wybranymi oprawkami Gentle Monster – źródło: Sammy Guru

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, oficjalna, rynkowa premiera inteligentnych okularów Samsunga, odbędzie się w listopadzie 2026 roku. Wtedy też będziemy mogli zweryfikować podane tu informacje, a do tego poznamy cenę, która bezsprzecznie będzie miała kluczowe znaczenie w kwestii opłacalności.