Nowa usługa w mObywatelu. Pomożesz sobie i krajowi

Najnowsza aktualizacja mObywatela wprowadza do aplikacji świetną usługę. Dzięki niej możesz łatwo zgłosić nurtujący problem, ale też pomóc krajowi w rozwoju.

Świetna usługa trafiła do aplikacji mObywatel – możesz pomóc sobie i Polsce

W ostatnich latach rozwój cyfryzacji w naszym kraju jest niezwykle intensywny. Niedawno Polska została nawet nazwana potęgą w tej dziedzinie, a niektórych technologii zazdrości nam Europa. Jednym z przodujących w cyfryzacji rozwiązań jest mObywatel, który dosłownie co kilka dni lub tygodni oferuje kolejne usługi.

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca użytkowników do kolejnej aktualizacji aplikacji mObywatel. Po zainstalowaniu najnowszej wersji za pośrednictwem aplikacji możecie zgłosić, że potrzebujecie dostępu do internetu. Usługa jest już dostępna i może z niej skorzystać każdy posiadacz mDowodu w aplikacji, który w swoim miejscu zamieszkania nie ma dostępu do sieci lub jego połączenie jest słabej jakości.

Brak dostępu do internetu zgłosisz już w mObywatelu – jak to zrobić i co to da?

Nowa usługa wdrożona do mObywatela pozwala na szybkie i proste zgłoszenie potrzeby dostępu do internetu. Wystarczy otworzyć rządową aplikację, zalogować się, a następnie z dolnego menu wybrać zakładkę Usługi – opcję o nazwie Dostęp do internetu znajdziesz na samym dole listy. Proces zgłaszania jest intuicyjny, a aplikacja przeprowadzi Cię przez niego krok po kroku. Co więcej, usługa nie wymaga zbędnych formalności, takich jak np. podpisywania się podpisem zaufanym.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że zyskać może nie tylko osoba zgłaszająca, ale również cała Polska, gdyż dzięki usłudze możesz mieć wpływ na rozwój sieci szerokopasmowej w Polsce. Zgłoszenia kierowane są do systemu internet.gov.pl, gdzie mogą pomóc w zaplanowaniu dalszego rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rozszerzeniu dostępu do szybkiego internetu w miejscach, w których teraz nie jest on dostępny.

Jeśli pod Twoim adresem jest obecnie dostępny internet szerokopasmowy, Twoje zgłoszenie zostanie przekierowane do wybranych przez Ciebie dostawców usług. Z kolei w przypadku, gdy internet stacjonarny szerokopasmowy w Twojej lokalizacji nie jest dostępny, zgłoszenie zostanie przekazane anonimowo do operatorów hurtowych, świadczących usługi w pobliżu. Jeśli obecnie masz już dostęp do sieci, jednak Twoje połączenie jest słabej jakości, w formularzu możesz wybrać, jaka prędkość internetu Cię interesuje.

Rządzący podkreślają, że zgłoszenia są przekazywane dostawcom, którzy mogą przedstawić ofertę poprawy połączenia, jednak nie mają takiego obowiązku.