Mały czytnik z Androidem. Oto Onyx Boox Go 6

Onyx Boox Go 6 to nowy czytnik e-booków za stosunkowo nieduże pieniądze, z niewielkim ekranem i Androidem na pokładzie. Z pewnością nie jest to sprzęt dla każdego, ale też nie powinno zabraknąć chętnych na jego zakup. To ciekawe rozwinięcie oferty producenta, którego katalog urządzeń już teraz jest bardzo interesujący.

Onyx Boox Go 6 to mały i (stosunkowo) niedrogi czytnik z Androidem

Patrząc na samą specyfikację, Onyx Boox Go 6 wygląda na dobry czytnik e-booków dla osób poszukujących możliwie kompaktowego sprzętu, ale oczekujących od niego też szerokiej funkcjonalności. Zgodnie z nazwą został wyposażony w 6-calowy wyświetlacz – jest to konkretnie czarno-biały panel E Ink Carta 1300 o rozdzielczości 1448×1072 pikseli, co przekłada się na standardowe w branży zagęszczenie punktów na poziomie 300 ppi.

Czytnik Onyx Boox Go 6 (fot. producenta)

Relatywnie grube ramki wokół ekranu powinny zapewniać komfortowe użytkowanie. Zresztą tak samo jak dwa tryby wyświetlania (jasny i ciemny) oraz przednie doświetlenie o regulowanej jasności i temperaturze. To ostatnie pozwala bez problemu oddawać się lekturze także po zmroku i na świeżym powietrzu, w słoneczne dni.

To nic nowego w tej rodzinie urządzeń, ale jednak warto podkreślić, że Boox Go 6 ma na pokładzie system Android (konkretnie jest to Android 12). Zapewnia on nie tylko kompatybilność z najrozmaitszymi formatami e-booków i audiobooków, ale też pozwala skorzystać z różnorakich aplikacji dostępnych w sklepie Google Play.

Zainstalowane oprogramowanie Word Menu pozwala również na podkreślanie i zaznaczanie fragmentów, dodawanie notatek, zamianę tekstu na mowę czy nawet skorzystanie z pomocy sztucznej inteligencji. Ta ostatnia potrafi na przykład wyjaśnić niezrozumiałe zagadnienia czy podsumować treść.

O odpowiednią wydajność dba 8-rdzeniowy procesor o taktowaniu 2 GHz, któremu towarzyszą 2 GB RAM. Na pliki czekają zaś 32 GB pamięci masowej, którą w razie czego można rozszerzyć przy użyciu karty microSD. Producent dorzuca też 10 GB do wykorzystania w chmurze.

Nie zabrakło również dwuzakresowego Wi-Fi i Bluetootha oraz portu USB typu C. Ten ostatni służy też do ładowania, przy czym akumulator o pojemności 1500 mAh nie powinien zbyt często wymagać uzupełniania energii. Warto też na koniec wspomnieć, że Onyx Boox Go 6 ma zaledwie 6,8 mm grubości i waży mniej niż 150 gramów.

8.5 Ocena

Ile kosztuje ten sprzęt?

Europejska cena urządzenia została ustalona na 170 euro (równowartość ~730 złotych). Jeśli kiedyś zadebiutuje także w Polsce, przypuszczalnie przyjdzie nam za niego zapłacić około tysiaka, co oznacza, że będzie miał sporą konkurencję.

1000 złotych to tyle, za ile mniej więcej można dziś kupić modele Kindle Oasis, InkBook Focus czy PocketBook InkPad Lite – każdy z nich ma większy ekran, ale żaden nie ma Androida.