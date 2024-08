Mając procesor Ryzen, lepszą wydajność w grach zyskasz dzięki… aktualizacji Windowsa

Jeżeli masz procesor Ryzen, to zapewne zainteresuje Cię nadchodząca aktualizacja Windowsa, która może podnieść wydajność Twojego procesora w grach. Jakie układy mogą liczyć na wzrost mocy?

Ryzeny z lepszą wydajnością w grach

Już jakiś czas temu AMD obiecało, że aktualizacja 24H2 od Microsoftu do systemu operacyjnego Windows 11 pozytywnie wpłynie na wydajność niektórych procesorów Ryzen. Mowa była głównie o modelach z serii Ryzen 9000, ale jak się szybko okazało, dotyczy to również starych układów, z czego zadowoleni powinni być ich właściciele, a szczególnie gracze. Zgodnie z tym, co podaje The Verge, sprawdzono m.in. procesory oparte o architekturę Zen 4, czyli np. Ryzen 7 7700X oraz Ryzen 7 9700X działający na Zen 5.

Do przeprowadzenia testu wykorzystano Windows 11 w wersji 23H2, a wyniki zestawiono z wersją 24H2. Porównując moc Ryzena 7 7700X i Ryzena 7 9700X na obu wersjach W11, stwierdzono, że nowsza aktualizacja powoduje skok wydajności aż o 10 procent. Średni wynik określono na podstawie testów w ponad 40 grach w rozdzielczości 1080p. Co ciekawe, podobny wynik zanotował również AMD Ryzen 7800X3D, dedykowany właśnie graczom.

Kiedy wyjdzie aktualizacja Windows 11 24H2?

Jeżeli nie jesteście zapisani do programu Windows Insider, to aktualizację Windows 11 24H2 jeszcze musicie poczekać. Microsoft powinien wydać łatkę dla systemu Windows 11 pod koniec września, ale dokładna data jeszcze nie jest znana. Amerykański gigant potrzebuje jeszcze trochę czasu na dopracowanie tej aktualizacji, ale gracze korzystający z Ryzena mogą czuć podekscytowanie „darmowym” podrasowaniem ich PC.

W sieci da się jednak znaleźć komentarze osób niezadowolonych z takiego obrotu spraw. Kilka tygodni temu AMD wypuściło przecież nowe procesory oparte o Zen 5, jak np. Ryzen 9 9950X, o których pisaliśmy na początku czerwca. Recenzenci zauważyli, że ten model nie robi takiego efektu „wow”, jak chociażby jego starszy brat, AMD Ryzen 9 7950X, który zresztą również zyskał na wydajności dzięki aktualizacji systemu Windows 11 do wersji 24H2.