W Twojej relacji na Instagramie wkradł się błąd? Już nie musisz jej usuwać – Meta wreszcie pozwoli Ci zmodyfikować materiał. O ile zdążysz…

Tej funkcji brakowało na Instagramie od lat

Jeśli dodajesz zdjęcia czy wideo do relacji na Instagramie, z pewnością zdarza Ci się popełnić błąd – np. zrobić literówkę, dodać niewłaściwą muzykę czy w ogóle zapomnieć o dodaniu jednego z elementów. Dotychczas użytkownicy mieli w takiej sytuacji dwa wyjścia – usunąć relację i dodać ją od początku albo zostawić ją taką, jaka była. Teraz Meta daje jeszcze jedno rozwiązanie.

Szef Instagrama Adam Mosseri ogłosił, że użytkownicy wreszcie mogą edytować dodaną relację, w tym zmodyfikować tekst, muzykę czy naklejki. Co jednak ważne, na wprowadzenie zmian w relacji użytkownik ma zaledwie 15 minut – z jednej strony to niewiele, ale z drugiej wystarczająco dużo, by na spokojnie przyjrzeć się już dodanej relacji.

Aby wprowadzić zmiany należy wyświetlić swoją relację, stuknąć w trzy kropki w prawym górnym rogu, a następnie wybrać opcję Edytuj relację. Warto podkreślić, że po wprowadzeniu modyfikacji wyświetlający zobaczą etykietę Edytowane. Opcja jest już dostępna globalnie i u mnie udało się ją wypróbować.

Funkcja Edytuj relację na Instagramie (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

W aplikacji Instagram wdrażane są również nowe narzędzia do tworzenia relacji. Jak wspomina Engadget zaktualizowano m.in. dostępne kolory tła o gradienty i inne efekty. Użytkownicy łatwiej udostępnią i sformatują wiele zdjęć za jednym razem.

Apple Music i Instagram stały się teraz jeszcze bliższe

Na tym nie koniec nowości. Meta pozwala teraz na połączenie konta Apple Music z Instagramem. Dzięki temu użytkownicy mogą dodawać muzykę, którą usłyszeli w serwisie społecznościowym, do specjalnej playlisty na platformie streamingowej.

Jak tłumaczy MacRumors, wystarczy kliknąć w link do utworu w poście lub relacji, a Instagram wyświetli powiadomienie o możliwości połączenia platformy z Apple Music. Piosenki zapisywane są na liście Utwory na Instagramie w sekcji Biblioteka.

Warto wspomnieć, że wcześniej użytkownicy mogli udostępniać utwory z Apple Music w Relacjach i wiadomościach bezpośrednich na Instagramie, jednak nie było możliwości zapisywania odtworzonych utworów z Instagrama w Apple Music.