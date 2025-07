Samsung Galaxy S26 Edge na horyzoncie. Tym razem nie rozczaruje?

Samsung Galaxy S25 Edge rozczarował, ale jego następca wreszcie może zrobić to tak, jak należy. Pojawiające się w sieci informacje pozwalają liczyć na naprawdę intrygujące urządzenie… o ile tylko się potwierdzą.

Samsung Galaxy S25 Edge rozczarował. Czy Galaxy S26 Edge zachwyci?

Poza smukłym bokiem Samsung Galaxy S25 Edge nie dawał zbyt wielu powodów, by na niego postawić. A gdy testy pokazały, że ceną odchudzenia było skrócenie czasu działania do poziomu, w którym nie ma się pewności, czy odłączony od ładowarki rano smartfon wytrzyma do wieczora, nabrałem już pewności, że nie tak powinno się to robić. Docierające do nas informacje wskazują na to, że świadomy jest tego także sam producent.

Teraz Samsung ma dwie możliwości: porzucić projekt ultrasmukłego smartfona albo wprowadzić zmiany, dzięki którym będzie miał sens. Wygląda na to, że południowokoreański producent postawił na to drugie. Tak przynajmniej twierdzi PhoneArt – leaker z wieloma potwierdzonymi przeciekami na koncie. I jeśli podane przez niego szczegóły są prawdziwe, to naprawdę czekam na model Samsung Galaxy S26 Edge.

Większa bateria i jeszcze smuklejszy bok

PhoneArt podaje, że nowy smartfon zostanie wyposażony w wyraźnie większy akumulator niż Samsung Galaxy S25 Edge, dysponujący jednostką o pojemności zaledwie 3900 mAh. Ma to być możliwe dzięki postawieniu na technologię krzemowo-węglową, cechującą się zdecydowanie wyższą gęstością energii. Potencjał tego rozwiązania wykazały między innymi smartfony Vivo X200 FE z akumulatorem 6500 mAh i Honor Power z akumulatorem 8000 mAh – oba mają zaledwie 8 mm grubości.

Nawet więc gdy jego priorytetem jest pierwszorzędna smukłość, Samsungowi może udać się upchać w środku naprawdę pojemny akumulator. A smukłość ma być priorytetem, bo Galaxy S26 Edge będzie, ponoć, jeszcze chudszy niż poprzednik mierzący 5,8 mm. Równocześnie pozostałe wymiary mają pozostać mniej więcej takie same.

Confirmed:

The Galaxy S26 Edge will be thinner than the S25 Edge and have a larger battery thanks to new battery material technology. — PhoneArt (@UniverseIce) July 23, 2025

Dobrej zmiany doczeka się też Samsung Galaxy S26 Ultra

W temacie Samsunga i technologii akumulatorowych PhoneArt udostępnił jeszcze jedną interesującą informację. Otóż leaker twierdzi, że ma 100% pewności co do tego, że nadchodzący flagowiec, czyli Samsung Galaxy S26 Ultra, wreszcie podbije maksymalną moc ładowania powyżej poziomu 45 W. Nie podaje przy tym, o ile więcej w tym zakresie zaoferuje urządzenie, ale i tak jest to coś, na co użytkownicy niewątpliwie czekają (i to od lat).