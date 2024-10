Instagram będzie lepiej chronił przed sekstorcją. Co to jest?

Instagram zdaje sobie sprawę, że sekstoracja to duży i powszechny problem, dlatego zamierza jeszcze lepiej chronić użytkowników przed nią oraz ich edukować.

Co to jest sekstorcja?

Sekstorcja (lub sekstorsja; ang. sextortion) to szantażowanie kogoś po uzyskaniu jego intymnych zdjęć bądź materiałów wideo, które bynajmniej nie nadają się do publikacji na publicznie dostępnym profilu w serwisie społecznościowym. Szantażysta może mieć różne oczekiwania – może na przykład żądać kolejnych fotografii i wideo o zabarwieniu erotycznym lub pieniędzy.

Ofiarą sekstorcji padają nie tylko osoby, które przesłały rozbierane zdjęcia czy filmy nowo poznanym w sieci osobom. Zdarza się, że szantażystami stają się byli partnerzy życiowi, którzy nie mogą pogodzić się z rozstaniem i chcą uprzykrzyć życie swojej byłej drugiej połówce.

Najlepiej w ogóle nie robić i nie wysyłać nikomu swoich rozbieranych zdjęć i filmów, lecz oczywiste jest, że ludzie nadal będą to robić, często nieświadomi zagrożeń, jakie w związku z tym na nich czyhają. Dlatego Instagram postanowił wdrożyć kolejne mechanizmy, mające chronić użytkowników przed sekstorcją.

Instagram będzie lepiej chronił przed sekstorcją

Wspólnie ze specjalistami z National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) i Thorn opracowano film edukacyjny, który jest kierowany do nastolatków i ma im pomóc rozpoznawać oznaki, że ktoś może być oszustem stosującym szantaż seksualny. Jest to na przykład naleganie na wysłanie zdjęć czy namawianie do przeniesienia konwersacji do innej aplikacji.

Film będzie wyświetlany nastoletnim i dorosłym użytkownikom Instagrama w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii, ponieważ mieszkańcy tych krajów najczęściej są brani na celownik przez szantażystów, wykorzystujących sekstorcję.

Meta nawiązała też współpracę z twórcami popularnymi wśród nastolatków – oni również stworzą własne materiały edukacyjne i udostępnią je na swoich profilach na Instagramie. Dzięki temu więcej użytkowników może uświadomić sobie zagrożenia związane z sekstorcją.

Instagram utrudni podejrzanym użytkownikom kontaktowanie się z potencjalnymi ofiarami

Meta ogłosiła też, że utrudni kontom, których właściciele wykazują oznaki świadczące o tym, że mogą dopuścić się sekstrorcji, wysyłanie próśb o umożliwienie śledzenia kont nastolatków. W zależności od „stopnia podejrzenia” (wyznacznikiem może być na przykład staż konta), prośba może trafić automatycznie do folderu ze spamem lub nawet zostać całkowicie zablokowana.

Testowane jest również ostrzeganie potencjalnych ofiar, że osoba, z którą rozmawiają, może mieszkać w innym kraju, ponieważ nierzadko zdarza się, że szantażyści biorą na celownik użytkowników z innych krajów. Ostrzeżenie pojawi się w wiadomościach prywatnych na Instagramie i Messengerze.

Nowe mechanizmy chroniące przed sekstorcją na Instagramie (źródło: Meta)

Podejrzane konta nie będą też mogły przeglądać listy obserwowanych i obserwujących swojej potencjalnej ofiary, ani listy kont, które polubiły jej post, a także zdjęć, na których została oznaczona ani listy kont, które zostały oznaczone na jej zdjęciach. Szantażyści bowiem często wykorzystują listy obserwowanych i obserwujących swoich ofiar, aby szantaż był skuteczny.

Wkrótce Instagram uniemożliwi też robienie zrzutów ekranu i nagrywanie zawartości wyświetlacza, gdy użytkownik wysłał w prywatnej wiadomości znikające zdjęcie lub film. Ponadto wdrożono globalnie ochronę przed nagością, która automatycznie zamazuje zdjęcie przedstawiające nagość. Funkcja ta będzie domyślnie włączona u użytkowników w wieku poniżej 18 lat.