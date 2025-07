Snapdragon z fabryki Samsunga. Nowe smartfony mogą zaskoczyć

Smartfony Samsunga z serii Galaxy S26 w kwestii procesorów mogą okazać się sporym zaskoczeniem. Nie chodzi wyłącznie o Exynosy.

Snapdragon 8 Elite Gen 2 z fabryki Samsunga

Na konferencję przedstawiającą modele Samsung Galaxy S26 musimy jeszcze trochę poczekać, bowiem pokaz serii Galaxy S25 miał miejsce około pół roku temu. Zresztą, jesteśmy dopiero co po premierze Samsunga Galaxy Z Fold 7 i debiucie Galaxy Z Flip 7. Jednak już teraz pojawia się coraz więcej rewelacji na temat kolejnych smartfonów południowokoreańskiej firmy.

W maju mogliśmy dowiedzieć się, że podobno seria Samsung Galaxy S26 z procesorem Exynos 2600 pojawi się w Europie. Nie był to jednak koniec sagi opowiadającej o układach, które trafią do omawianych smartfonów. Podejrzewam, że nawet czeka nas jeszcze kilka zwrotów akcji, ale wypada przyjrzeć się najnowszym informacjom.

Digital Chat Station, znany z ujawniania planów producentów smartfonów, tym razem donosi o zamiarach Samsunga. Otóż procesor znany jako SM8850s nie został anulowany. Ma być produkowany obok układu SM8850, czyli Snapdragona 8 Elite Gen 2 z fabryk TSMC.

Czym będzie wyróżniał się wspomniany SM8850s? Ma on charakteryzować się niższą ceną, a także pochodzeniem z innej fabryki. Jego produkcją ma zająć się Samsung. Nie oznacza to jednak, że podstawowy SM8850 nie znajdzie się na pokładzie serii Galaxy S26. Koreańczycy mogą montować zarówno Snapdragona 8 Elite Gen 2 z fabryki TSMC, jak i tego z własnej fabryki.

(fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Po ten procesor mogą sięgnąć inni producenci smartfonów

Co ciekawe, tańszy Snapdragon 8 Elite Gen 2 może nie być ograniczony tylko do smartfonów Samsunga. Spekuluje się, że sięgną po niego też inni producenci, którzy w ten sposób mogą zachować dotychczasowe ceny swoich topowych smartfonów. Ważną kwestią pozostaje jednak wydajność układu, szczególnie w stosunku do tego samego procesora, ale produkowanego przez TSMC.

Jeśli Samsung postawi na Snapdragona z dwóch różnych fabryk, a do tego dojdzie jeszcze Exynos 2600 na wybranych rynkach, to w kwestii procesorów seria Galaxy S26 wprowadzi niemałe zamieszanie. Trudno jednak teraz wskazać, czy taki scenariusz faktycznie się spełni. Musimy poczekać na dalsze informacje.

Co jeszcze wiemy na temat przyszłych smartfonów? Chociażby to, że Koreańczycy planują wprowadzić kilka zmian w rodzinie Samsung Galaxy S26, ale akumulator Galaxy S26 Ultra nie zachwyci. Możliwe, że w przypadku Galaxy S26 czeka nas aparatowa nuda.