Meta uwolni Cię od polityki na Instagramie i Threads

W mediach społecznościowych każdego dnia jesteśmy zasypywani masą treści. Można w nich znaleźć wiele przydatnych i ciekawych informacji, ale także takich, których czasem wolelibyśmy nie widzieć. Wśród tej drugiej grupy bez wątpienia są treści o zabarwieniu politycznym. Meta wprowadza jednak rozwiązanie, które pomoże uchronić przed nimi użytkowników.

Nie wszystkie treści są dobre dla użytkowników

Meta zwraca coraz większą uwagę na treści, które zostają wyświetlane na należących do tego konsorcjum mediach społecznościowych. Jako przykład działania pozytywnie wpływającego na użytkowników poprzez ograniczanie niebezpiecznych dla nich treści można podać zapowiedziane przez markę w styczniu 2024 roku mechanizmy odpowiedzialne za filtrowanie postów zawierających informacje o samobójstwie lub samookaleczeniu. To sprawa szczególnie ważna dla najmłodszych użytkowników mediów społecznościowych. Tym starszym jednak skutecznie „podnosić ciśnienie” mogą treści polityczne.

Szczerze mówiąc, sam spotkałem się kilkukrotnie z przypadkiem, gdzie Instagram uparcie polecał mi posty polityczne, pomimo oznaczania przeze mnie ich jako „nie interesuje mnie”. Bardzo możliwe, że już niedługo osoby korzystające z platform należących do Meta nie będą mieć takiego problemu. Konglomerat zmienia podejście do treści politycznych.

Mniej polityki na Instagramie i Threads

Meta podkreśla, że jeśli użytkownik chce obserwować osoby, które publikują posty polityczne, to taka możliwość nie będzie w żaden sposób ograniczana. Skończy się jednak promowanie i polecanie kont publikujących tego rodzaju treści. Nie podoba Ci się taka zmiana? Będziesz mieć nad tym pełną kontrolę z poziomu ustawień.

źródło: Meta

Domyślnie jednak polityczne tematy nie będą pojawiać się w sekcjach: Eksploruj, Rolkach, Rekomendacjach oraz Polecanych kontach na Instagramie oraz Threads. Jeśli obserwujesz profil jakiegoś polityka lub organizacji nadal będziesz jednak widział publikowane przez nich treści w Aktualnościach oraz Relacjach.

To spora zmiana nie tylko dla użytkowników, ale przede wszystkim dla twórców. Weźmy prosty przykład: Influencer, który na co dzień zajmuje się modą, ale wypowiada się od czasu do czasu na tematy polityczne. Według nowych zasad, jego konto może nie być polecane przez platformy.

W komunikacie Meta można przeczytać, że w takiej sytuacji twórca może usunąć posty naruszające te zasady albo zaprzestać publikacji tego typu treści na jakiś czas, by znów uzyskać możliwość rekomendowania swojego profilu.

Ponadto firma przekazała, że w późniejszym czasie terminie ta nowość zostanie wdrożona także na Facebooku. W przypadku żadnego portalu nie padają jednak konkretne daty wejścia w życie opisanych powyżej funkcji.