Instagram nie jest już aplikacją do wrzucenia zdjęć. Tak twierdzi szef firmy i ma sporo racji

Do czego służy Instagram? Myślę, że wiele osób odpowiedziałoby, że głównie do udostępniania zdjęć. Możliwe, że kiedyś tak było, ale według szefa firmy obecnie mamy do czynienia z inną aplikacją.

„Nie jesteśmy już aplikacją do udostępniania zdjęć”

Instagram od momentu swojego debiutu przeszedł wiele zmian, a także zyskał sporo nowych rozwiązań. Nadal oferuje one swoją podstawową funkcję, czyli możliwość wrzucania zdjęć. Należy jednak zauważyć, że obecnie mamy jeszcze dostęp do komunikatora, relacji czy prowadzenia transmisji na żywo. Z wielu z tych funkcji skorzystamy także na desktopie, bez sięgania po mobilną aplikację.

Co więcej, nawet rdzeń aplikacji został zmieniony. Nie jesteśmy już ograniczeni do „kwadratowych zdjęć”. Instagram po prostu zbliżył się do innych serwisów społecznościowych, tracąc część swojej unikalności, ale najpewniej zyskując dzięki temu wielu nowych użytkowników.

Według Adama Mosseriego, szefa firmy, Instagram przestał być aplikacją do udostępnienia zdjęć. Uważa on, że głównym powodem przyciągającym użytkowników jest możliwość zabawy i rozrywki. Mosseri słusznie zauważa, że obecnie konkurencja jest naprawdę silna i również oferuje swoim klientom „rozrywkę”. W związku z tym, jego serwis społecznościowy musi się dostosować do zmian na rynku, aby nadal być atrakcyjnym wyborem. Oznacza to m.in. zapewnienie użytkownikom ciekawych funkcji. Podobno wśród nich znajdują sugerowane treści. Wprowadzane modyfikacje można porównać do tego, co znajdziemy na TikToku.

Adam Mosseri ma sporo racji, ale…

Instagram nadal służy do wrzucenia zdjęć. Sporo użytkowników częściej udostępnia zdjęcia i filmy właśnie w tym miejscu niż na Facebooku. Należy jednak mieć na uwadze, że obecnie wysoką popularnością cieszą się również pozostałe funkcje – komunikator czy relacje. Ponadto można odnieść wrażenie, że cała platforma zmierza w innym kierunku niż miało to miejsce kilka lat wcześniej. Niekoniecznie staje się miejscem rozrywki, a raczej aplikacją do sprzedawania produktów. Reklama odgrywa w niej coraz większa rolę, a moduł sklepu doczekał się nawet własnej zakładki na ekranie głównym.

Głównym celem staje się zarabianie i umożliwienie firmom dotarcia do potencjalnych klientów. W tym dążeniu do przynoszenia zysków oraz próbach konkurowania z największymi graczami na rynku, Instagram niestety zatracił część swojej wyjątkowości, stając się właśnie platformą, w której wrzucanie zdjęć to tylko dodatek do całości.