Niech moc będzie z Wami! Facebook wprowadza mnóstwo nowości w Messengerze i Instagramie

Użytkownicy komunikatorów Facebook Messenger i Instagram Direct jeszcze przez jakiś czas będą musieli poczekać na wprowadzenie rozwiązań mających na celu zadbanie o prywatność i bezpieczeństwo ich rozmów. Dopóki to nie nastąpi, mogą co najwyżej z zazdrością spoglądać na konkurencję w postaci Signala i oferowanego przez niego szyfrowania wiadomości metodą end-to-end. Na otarcie łez, Facebook proponuje garść nowości inspirowanych popkulturą, okolicznościowe naklejki oraz parę przydatnych funkcji, które zmierzają do należących do niego aplikacji.

Co nowego w Messengerze i na Instagramie?

Fani Gwiezdnych Wojen oraz serialu Netflixa Selena z całą pewnością nie będą mieli na co narzekać, bowiem do komunikatorów zawitały nowe motywy, dla których wspomniane wcześniej produkcje były ważnym punktem odniesienia. Ci pierwsi mogą poczuć się szczególnie rozpieszczani, gdyż nie tak dawno, a dokładniej mówiąc 4 maja, obchodzili swoje nieformalne święto, w całości poświęcone ulubionemu uniwersum. Aby aktywować wybrany przez siebie motyw, wystarczy wejść w ustawienia konwersacji i kliknąć w odpowiednią zakładkę.

źródło: Messenger News

Maj jest też miesiącem dziedzictwa kulturowego mieszkańców Azji i Pacyfiku. Z tej okazji w aparacie aplikacji Messenger i Messenger Kids będzie można znaleźć specjalne naklejki, poświęcone niebywałemu bogactwu i różnorodności tychże regionów świata. W ten sposób dzieciom i młodzieży, ale również i dorosłym ma w przystępny sposób zostać przedstawiona lokalna kultura, historia oraz tradycja.



źródło: Messenger News

Jeżeli ktoś lubi utrzymywać porządek w swoich konwersacjach, to kolejne rozwiązanie zostało stworzone specjalnie z myślą o takich właśnie osobach. Messenger pozwoli bowiem swoim użytkownikom na archiwizowanie rozmów poprzez gest przesunięcia palcem do boku urządzenia. Zarchiwizowane wątki trafią do specjalnie ukrytego folderu, do którego dostęp można otrzymać po dotknięciu swojego zdjęcia profilowego.

Znacznie uproszczony został też cały proces wysyłania wiadomości głosowych. Teraz zamiast przytrzymywania ikony mikrofonu przez cały czas nagrywania, wystarczy kliknąć raz, aby je rozpocząć i drugi raz, żeby zakończyć. Aż dziw bierze, dlaczego podobnego rozwiązania nie zastosowano wcześniej, ponieważ jego piękno tkwi w prostocie. W niedalekiej przyszłości trafi również do Instagrama.



źródło: Messenger News

Ponadto od teraz Instagram Direct, po dotknięciu ikony aparatu podczas konwersacji, pozwala na wysyłanie odpowiedzi w formie zrobionych wcześniej zdjęć lub nagranych filmów. Ta funkcja jak na razie jest jednak ograniczona jedynie do urządzeń z iOS, choć ma pojawić się również na sprzętach z Androidem. W rozmowach prywatnych pojawiły się także potwierdzenia przeczytania wiadomości, sygnalizowane komunikatem tekstowym.

Stosowną aktualizację można pobrać już teraz z oficjalnych sklepów z aplikacjami na systemy Android oraz iOS.