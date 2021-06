Modlitwy użytkowników zostały wysłuchane – Instagram pozwoli dodawać zdjęcia na komputerze

Możemy to ogłosić oficjalnie. Instagram zapowiedział, że niebawem umożliwi użytkownikom dodawanie zdjęć bez konieczności sięgania po smartfon. Wszystko zrobimy z poziomu komputera.

Jedna z najbardziej wyczekiwanych zmian

Aplikacja mobilna zawsze była priorytetem dla twórców Instagrama i nic nie zapowiada, aby miało się to zmienić. Wynika to z prostego faktu – to użytkownicy Androida i iOS stanowią znaczącą większość.

Nie oznacza to jednak, że webowa aplikacja, dostępna przez przeglądarkę internetową na desktopie, jest pomijana. Co więcej, w ostatnim czasie zyskuje ona sporo przydatnych nowości, jak na przykład wbudowany komunikator.

(fot. Matt Navarra, Twitter)

Na komputerze możemy już więc rozmawiać z innymi użytkownikami, dodawać serduszka i komentarze do ich zdjęć, edytować profil, a także przeglądać relacje. Przez wiele lat brakowało jednak podstawowej funkcji tego serwisu społecznościowego, czyli możliwości udostępniania zdjęć i filmów. Na szczęście wkrótce się to zmieni.

Dodawanie zdjęć na desktopie coraz bliżej

W maju tego roku, Alessandro Paluzzi, programista i analityk aplikacji, zauważył zmiany w Instagramie, które zapowiadały wdrożenie funkcji dodawania zdjęć i filmów na desktopie. Na oficjalne potwierdzenie tych rewelacji nie musieliśmy długo czekać – Facebook ogłosił, że wyczekiwana funkcja jest już testowana i niebawem trafi do wszystkich użytkowników.

Wiemy, że wiele osób uzyskuje dostęp do Instagrama ze swojego komputera. Aby poprawić to doświadczenie, testujemy teraz możliwość tworzenia postów za pomocą przeglądarki na komputerze. Christine Pai, rzeczniczka firmy

Co więcej, Matt Navarra, konsultant ds. mediów społecznościowych, podzielił się zrzutami ekranu, które przedstawiają działanie funkcji dodawania postów na desktopie. Podobnie jak na smartfonie, będziemy mogli wybrać proporcje zdjęcia, nałożyć filtr, edytować wybrane parametry (jasność, cienie czy kontrast) oraz oznaczyć znajomych.

Nie wiemy, kiedy twórcy Instagrama zdecydują się na udostępnienie opisywanej funkcji. Oficjalna zapowiedź sugeruje jednak, że nie będziemy musieli długo czekać. Warto dodać, że możliwość dodawania relacji raczej wciąż będzie zarezerwowana tylko do mobilnej aplikacji, ale z czasem to również powinno się zmienić.