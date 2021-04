Instagram będzie jednym wielkim sklepem. Zuckerberg zapowiedział nowe narzędzia dla twórców

Możliwość dodawania zdjęć i filmów wydaje się być obecnie tylko dodatkiem do zestawu innych funkcji dostępnych na Instagramie. Co więcej, Facebook coraz wyraźniej stawia na inne rozwiązania, których celem jest przede wszystkim przyniesienie zysku.

Jeszcze więcej zakupów

Użytkownicy Instagrama od dłuższego czasu mają dostęp do modułu zakupów, a dokładniej do katalogu ze zdjęciami i linkami do zewnętrznych internetowych sklepów. Co więcej, dla Facebooka funkcja jest na tyle ważna, że otrzymała własny przycisk na głównym ekranie, tuż obok opcji wyszukiwania czy dodawania zdjęć i filmów.

Wyraźnie widać, że popularny serwis społecznościowy zmierza w kierunku platformy do reklamowania różnych produktów. Nie chodzi wyłącznie o niewielkie reklamy, pojawiające się pomiędzy postami czy relacjami, ale o rozbudowany moduł, w którym firmy mogą przedstawiać swoje oferty.

To jednak nie koniec planów Facebooka. Mark Zuckerberg, dyrektor generalny całego społecznościowego imperium z Menlo Park, podczas transmisji na żywo prowadzonej wraz z Adamem Mosseri, szefem Instagrama, ogłosił nadchodzące funkcje. Zmiany skierowane są przede wszystkim dla twórców, ale nowości zauważą również użytkownicy.

Właściciele publicznych kont, posiadający sporą liczbę obserwujących, otrzymają dostęp do własnych sklepów. Cały moduł ma być rozszerzeniem już dostępnych narzędzi, z których mogły korzystać firmy.

Widzimy, że wielu twórców zakłada sklepy. Jednym z elementów ich modelu biznesowego jest tworzenie świetnych treści, a następnie sprzedawanie rzeczy, więc posiadanie sklepów dla twórców jest niesamowite. Mark Zuckerbeg

Dodatkowo „gwiazdy” Instagrama mają zyskać dostęp do narzędzi, które umożliwią im zarabianie na promowaniu produktów. Co prawda mogą już to robić bez dużej ingerencji ze strony Facebooka, ale najwidoczniej firma chce mieć nad całym procesem większą kontrolę.

Zostanie jeszcze wdrożona „markowa platforma treści”, która ma pomóc w dopasowaniu twórców do sponsorów, co oczywiście powinno przełożyć się na nowe sposoby zarabiania na promowanych produktach. Nie poznaliśmy jednak zbyt wielu szczegółów.

Instagram zmierza w nowym kierunku

Patrząc na zmiany wprowadzone ostatnio przez Facebooka, można zauważyć, że funkcje, które przyczyniły się do popularności Instagrama, schodzą jakby na drugi plan. Coraz rzadziej słyszymy o usprawnieniach narzędzi przeznaczonych dla użytkowników, takich jak chociażby opcje dodawania zdjęć czy filmów. Ich rozwój prawie stanął w miejscu.

Zamiast tego imperium Marka Zuckerberga szuka kolejnych sposobów, aby jeszcze bardziej zwiększyć zyski. Takie podejście może wynikać z braku bezpośredniej konkurencji, co niestety ma negatywny wpływ na użytkowników, którzy po prostu chcą dzielić się różnymi treściami ze znajomymi. Zamiast tego, dostają platformę z katalogiem produktów, które mogą kupić.