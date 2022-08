Insta360 Link – kamera internetowa z 3-osiowym gimbalem i 4K!

Insta360 Link to debiutancka kamera internetowa firmy znanej wcześniej z produkcji kamer sportowych. Jakość 4K, zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji i 3-osiowego gimbala to nie wszystko, co oferuje nam ten sprzęt.

Kamera wpierana przez AI

Insta360 Link może nagrywać obraz w jakości 4K przy 30 klatkach na sekundę. Ma 1/2-calową matrycę oraz przesłonę f/1.8, dzięki której ma radzić sobie nawet w słabo doświetlonym pomieszczeniu. Oprócz tego oferuje użytkownikom ustawienia balansu bieli, jasności i ekspozycji. Oczywiście kamera zyskała również tryb HDR, w którym wszystkie parametry dostosowują się automatycznie, a autofocus, w który wyposażony jest Insta360 Link, powinien zapobiegać rozmywaniu obrazu.

Jedną z rewolucyjnych funkcji kamer internetowych było wprowadzenie automatycznego utrzymywania użytkownika w kadrze. Tę funkcję spopularyzowało w swoich urządzeniach Apple, nazywając ją Center Stage. Nie jest to rozwiązanie idealne, ponieważ w tym przypadku śledzenie realizowane jest za pomocą oprogramowania analizującego ruchy użytkownika, które podczas jego przemieszczania się musi przycinać obraz. W ten sposób transmisja zauważalnie traci na jakości. Zawsze też możemy wyjść poza kadr – wtedy takie oprogramowanie staje się po prostu bezradne.

Metoda śledzenia zastosowana w Insta360 Link zdaje się rozwiązywać ten problem. Do śledzenia nie wykorzystuje oprogramowania odpowiednio kadrującego obraz z kamery, ale 3-osiowy gimbal, na którym zamontowana jest kamera internetowa. Dzięki temu rozwiązaniu Link przy wsparciu algorytmów sztucznej inteligencji może fizycznie poruszać się podążając za ruchem użytkownika, a to wszystko bez utraty jakości.

Długa lista funkcji Insta360 Link

Dzięki wsparciu AI kamerą Insta360 Link możemy również sterować za pomocą gestów. Wystarczy tylko, że znajdziemy się w jej zasięgu. Możemy użyć gestów, żeby między innymi rozpocząć tryb śledzenia lub ustawić ostrość. Ciekawym wykorzystaniem tego, że kamera osadzona jest na gimbalu jest tryb DeskView, stworzony po to, by automatycznie skierować kamerę w dół, by pokazać to co znajduje się na biurku. Dodatkowo w tej funkcji producent zastosował algorytmy do dostosowania perspektywy. Wszystko po to, by obraz nie został zniekształcony.

Insta360 Link (źródło: Insta360)

Na koniec najważniejsze – czyli cena. Niestety, Insta360 to dość droga zabawka. Za samą kamerę internetową zapłacimy 299 USD (przy obecnym kursie niemal 1400 złotych.). Możemy również kupić ją w zestawie z mini statywem – za taki zestaw zapłacimy już jednak 328 USD. Zdecydowalibyście się na wydanie 1500 złotych na kamerę internetową?