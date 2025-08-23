InPost zapowiada istotne zmiany. Mówi, że na lepsze

InPost opublikował komunikat z informacją o wprowadzeniu zmian w regulaminie. Nowe zasady zaczną obowiązywać już wkrótce. Firma zapewnia, że to „zmiany na lepsze”.

InPost zapowiedział „zmiany na lepsze”. Co konkretnie i kiedy się zmieni?

Przede wszystkim firma przeredagowała regulamin usługi InPost Pay, żeby – jak zapewnia – był bardziej przejrzysty i zrozumiały. Aby to osiągnąć, uproszczono język i „zadbano o dostępność”. Dzięki temu nikt nie powinien mieć problemu, by zapoznać się z nim i zrozumieć zawarte w nim zapisy.

Jest to związane z nowymi przepisami, które obowiązują w Polsce od 28 czerwca 2025 roku. Za ich sprawą wdrożono do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę z 2019 roku, nakazującą zapewnienie większej dostępności wybranych produktów i usług. Dzięki nowemu prawu każda osoba nie powinna mieć problemu ze zrozumieniem regulaminów i umów, w tym zawieranych z bankami i operatorami, a także innymi usługodawcami.

Nowy, prostszy i bardziej przystępnie zredagowany regulamin InPost Pay zacznie obowiązywać od 10 września 2025 roku. To jednak nie koniec zmian, na jakie muszą przygotować się klienci.

Zmiany w InPost Pay

Operator zapowiedział również, że od wersji 3.50 aplikacji InPost Mobile zmieni tekst na przycisku w koszyku z Kupuję i płacę na Zamawiam i płacę. To istotna modyfikacja, ponieważ po jego kliknięciu klient zamawia produkt, a dopiero później sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji.

Ponadto InPost informuje, że gdy karta płatnicza, która została dodana do konta klienta, straci ważność, a bank wyda nową, użytkownik nie będzie musiał nic robić, ponieważ nowa karta pojawi się automatycznie w aplikacji. To na pewno duże udogodnienie. Firma podaje, że jest to możliwe dzięki powiązanemu z nią tokenowi, dostarczanemu przez podmiot autoryzowany przez organizację kartową, a cały proces jest bezpieczny i nie wymaga żadnej ingerencji ze strony klienta.

Nowa sekcja w aplikacji InPost Mobile

Ostatnią z nowości, jakich mają spodziewać się użytkownicy aplikacji InPost Mobile, jest nowa sekcja „Hot Produkty”, w której mają znaleźć się „wybrane oferty” ze sklepów internetowych, z którymi współpracuje InPost. Przy ich doborze pod uwagę brana ma być historia wcześniejszych kliknięć, historia zakupów i dotychczasowe zapytania w wyszukiwarce w programie.