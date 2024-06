Tablet Huawei MatePad SE 11 już w Polsce. To okazja w okazji

Niedrogich tabletów na polskim rynku nigdy za wiele. Huawei, po udanym MatePad 11,5″S PaperMatte Edition, postanowił kuć żelazo póki gorące i nieco ponad tydzień po światowej premierze modelu MatePad SE 11″ ten jest już dostępny w sklepach. Z tej okazji producent przygotował drobną promocję.

Co oferuje Huawei MatePad SE 11″?

Tablet MatePad SE 11″ został wyposażony w 11-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ w formacie 16:10 (1920×1200 pikseli), o maksymalnej jasności 400 nitów i częstotliwości odświeżania 60 Hz.

Za wrażenia audio odpowiada zestaw czterech głośników oferujących dźwięk przestrzenny Histen 9.0. Jak widać na grafikach udostępnionych przez producenta, dzięki względnie wąskim ramkom na froncie urządzenia całość prezentuje się całkiem smukle.

Huawei MatePad SE 11 (Źródło: producent)

Nowy MatePad dostępny jest w wersji z 4 lub 6 GB RAM-u oraz 64 albo 128 GB pamięci wewnętrznej. Na moment publikacji tekstu nieznany jest model procesora, upakowanego wewnątrz konstrukcji. Możemy się jednak spodziewać czegoś z niższej półki tak, by pasowało do ceny produktu. Dodatkowym atutem urządzenia jest obsługa rysika M-Pen Lite.

MatePad SE 11″ spełnia także tabletowe fotograficzne minimum, co oznacza jeden aparat 8 Mpix z przysłoną f/2.0, autofocusem i nagrywanie wideo w jakości 1080p oraz kamerkę przednią 5 Mpix f/2.2, nagrywającą w 720p. Komunikacyjnie właściciel uzyskuje dostęp do jednego mikrofonu, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac oraz Bluetooth 5.1. Wbudowane w sprzęt gniazdo USB-C 2.0 wspiera funkcję OTG. Całość działa pod kontrolą systemu HarmonyOS 2.0.

Co się natomiast tyczy konstrukcji – tablet waży 475 gramów, a jego wymiary to 252 x 163 x 6,9 mm. Producent upchnął do środka akumulator o pojemności 7700 mAh, którego możliwości szybkiego ładowania zatrzymują się na mocy 22,5 W. MatePad SE 11″ jest dostępny w kolorze szarym.

Tablet Huawei MatePad SE 11″ w drobnej promocji na start

Widać zatem, że nowy tablet Huawei jest nieco skromniejszym urządzeniem od recenzowanego niedawno przez Kasię modelu Huawei MatePad 11,5″S PaperMatte Edition. Nie oznacza to jednak, że producent poskąpił nam premierowej oferty.

Zamawiając MatePad SE 11″ w okresie od 17 czerwca do 14 lipca 2024 roku w wersji z 6 GB RAM-u, 128 GB pamięci wewnętrznej i rysikiem Huawei M-Pen Lite w zestawie możemy go kupić za 799 złotych – o 100 złotych mniej od sugerowanej ceny detalicznej wynoszącej 899 złotych.

Cena edycji z 4 GB RAM-u, 64 GB miejsca na dane i pozbawionej rysika pozostaje bez zmian przez cały czas – 699 złotych.