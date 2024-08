InPost wprowadzi mocno spóźnioną nowość

Płatności odroczone to już żadna nowość, ponieważ oferuje ją wiele serwisów i banków. Trzeba więc przyznać, że bohater tego artykułu nieco się spóźnił, ponieważ dopiero zamierza wprowadzić ten rodzaj płatności do InPost Pay. Kiedy klienci będą mogli z niego skorzystać?

Płatności odroczone oferuje już sporo firm

Płatności odroczone stają się coraz bardziej popularne. Nie jest to oczywiście kwestia 2024 roku, ale ostatnich 2-3 lat. Na łamach Tabletowo.pl wielokrotnie informowaliśmy Was o różnych rozwiązaniach związanych z płatnościami odroczonymi, które wprowadzają firmy i instytucje finansowe. Przykładem może być OLX, które wprowadziło swoje zasady płatności odroczonych we współpracy z PayPo już w 2022 roku.

W maju tego roku swoją formę finansowania krótkoterminowego wprowadził również Blik, oferując opcję „płacę później” w VeloBanku i Banku Millennium, co umożliwia klientom korzystanie z płatności odroczonych w jeszcze większym zakresie. W każdym z przypadków „przesunięcie” zapłaty za zakupy wynosi maksymalnie 30 dni.

Spóźniona nowość od InPost

InPost, znany przede wszystkim z sieci Paczkomatów i usług kurierskich, wprowadza nową usługę płatności odroczonych. Będzie to kolejny krok w rozwoju usługi InPost Pay. Rozwiązanie powstające we współpracy z Aion, jest obecnie w fazie testów, które prowadzone są przez kilkaset osób. Komercyjne udostępnienie usługi planowane jest jeszcze w tym roku, co oznacza, że już niedługo klienci będą mogli skorzystać z nowej opcji płatności.

InPost Pay ma na celu konkurowanie z innymi usługami płatności odroczonych, takimi jak Allegro Pay, PayPo, Klarna i Twisto. Wiceprezes InPostu, Szymon Wałach, w rozmowie z Polityka Insight, podkreślił, że nowa usługa ma uzupełniać funkcjonalność InPost Pay i zaoferować klientom jeszcze większą elastyczność finansową. Obecnie usługę płatności stworzoną przez właściciela Paczkomatów aktywowało już 3 miliony klientów i jest dostępna w prawie 300 sklepach.

InPost, wprowadzając płatności odroczone, pokazuje, że nie zamierza ograniczać się tylko do usług kurierskich i Paczkomatów, ale chce aktywnie uczestniczyć w rozwoju rynku e-commerce. Firma Rafała Brzoski przyzwyczaiła nas jednak do tego, że w wielu aspektach jest liderem innowacji. Nowość, o której dzisiaj mowa jest jednak nieco spóźniona i może się okazać, że płatności odroczone miały już swoje „5 minut”.