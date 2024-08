Masz smartfon Xiaomi? Sprawdź, jak długo będziesz otrzymywać aktualizacje

Firma Xiaomi zaktualizowała swoją oficjalną stronę dotyczącą bezpieczeństwa (Security Center). Aby ułatwić życie użytkownikom opublikowała tam kompletną listę urządzeń reprezentujących jej poszczególne marki, wraz z terminami ostatniej aktualizacji zaplanowanej w ich „życiu”.

Jak długie wsparcie oferuje Xiaomi? Cóż, to skomplikowane

Podczas gdy Samsung czy Google są już w stanie oferować 7-letnie wsparcie pod kątem bezpieczeństwa, Chińczycy proponują użytkownikom maksymalnie 5 lat aktualizacji i to w bardzo wąskim gronie. Zaliczają się do niego tylko te topowe modele – z rodziny Xiaomi 14 oraz Xiaomi 13 i 13T.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Najczęściej mamy do czynienia z 3- lub 4-letnim wsparciem – dotyczy to zarówno urządzeń wypuszczanych pod główną marką, jak i smartfonów Poco czy Redmi. I choć ten najkrótszy okres jest zwykle domeną budżetowych modeli, z jakiegoś powodu na równie krótkie wsparcie mogą liczyć posiadacze Redmi Note 12 5G i Note 12 Pro (zupełnie jak znacznie tańszych A3 czy 13C) – bez wątpienia jest to jedna z największych niespodzianek na liście.

7.5 Ocena

A skoro już wspomniałem o liście, to poniżej możesz zobaczyć spis poszczególnych urządzeń, zaczerpnięty ze strony Security Center (w nawiasie znajduje się rok premiery urządzenia, a po myślniku termin ostatniej spośród zaplanowanych aktualizacji).

Do kiedy Twój smartfon Xiaomi / Redmi / Poco będzie otrzymywać aktualizacje bezpieczeństwa?

Xiaomi: 14 (2024) – luty 2029, 13T Pro (2023) – październik 2028, 13T (2023) – październik 2028, 13 Ultra (2023) – czerwiec 2028, 13 Pro (2023) – marzec 2028, 13 Lite (2023) – marzec 2027, 13 (2023) – marzec 2028, 12X (2022) – marzec 2025, 12T Pro (2022) – październik 2026, 12T (2022) – październik 2026, 12 Pro (2022) – marzec 2026, 12 Lite (2022) – lipiec 2026, 12 (2022) – marzec 2026, 11T Pro (2021) – wrzesień 2025, 11 Lite 5G NE (2021) – wrzesień 2025, Pad 6 (2023) – lipiec 2026.

Xiaomi Mi: Mi 11T (2021) – wrzesień 2025, Mi 11i (2021) – luty 2025, Mi 11 Ultra (2021) – marzec 2025, Mi 11 Lite 5G (2021) – marzec 2024, Mi 11 Lite (2021) – marzec 2024, Mi 11 (2020) – grudzień 2024.

Xiaomi Redmi Note: Redmi Note 13 Pro+ 5G (2024) – styczeń 2028, Redmi Note 13 Pro 5G (2024) – styczeń 2028, Redmi Note 13 Pro (2024) – styczeń 2028, Redmi Note 13 5G (2024) – styczeń 2028, Redmi Note 13 (2024) – styczeń 2028, Redmi Note 12S (2023) – maj 2027, Redmi Note 12 Pro+ 5G (2023) – marzec 2027, Redmi Note 12 Pro 5G (2023) – marzec 2027, Redmi Note 12 Pro (2023) – kwiecień 2026, Redmi Note 12 5G (2023) – marzec 2026, Redmi Note 12 (2023) – marzec 2027, Redmi Note 11S 5G (2022) – kwiecień 2025, Redmi Note 11S (2022) – styczeń 2025, Redmi Note 11 Pro+ 5G (2022) – kwiecień 2025, Redmi Note 11 Pro 5G (2022) – luty 2025, Redmi Note 11 Pro (2022) – luty 2025, Redmi Note 11 (2022) – styczeń 2025, Redmi Note 10S (2021) – maj 2024, Redmi Note 10 Pro (2021) – marzec 2024, Redmi Note 10 5G (2021) – czerwiec 2024, Redmi Note 10 (2021) – marzec 2024, Redmi Note 8 (2021) – lipiec 2024.

Xiaomi Redmi: Redmi 13C (2023) – listopad 2026, Redmi 12C (2023) – marzec 2027, Redmi 12 5G (2023) – wrzesień 2027, Redmi 12 (2023) – czerwiec 2027, Redmi 10C (2022) – marzec 2025, Redmi 10A (2022) – kwiecień 2025, Redmi 10 5G (2022) – lipiec 2025, Redmi 10 (2022) – luty 2025, Redmi 10 (2021) – listopad 2024, Redmi A3 (2024) – luty 2027, Redmi A2+ (2023) – marzec 2026, Redmi A2 (2023) – marzec 2026, Redmi A1+ (2022) – wrzesień 2025, Redmi A1 (2022) – wrzesień 2025, Redmi Pad SE (202) – sierpień 2026, Redmi Pad Pro 5G (2024) – czerwiec 2027, Redmi Pad (2022) – październik 2025.

Xiaomi Poco: Poco X6 Pro (2024) – styczeń 2028, Poco X6 5G (2024) – styczeń 2028, Poco X5 Pro 5G (2023) – luty 2026, Poco X5 5G (2023) – luty 2027, Poco X4 Pro 5G (2022) – marzec 2025, Poco X4 GT (2022) – czerwiec 2025, Poco M6 Pro (2024) – styczeń 2028, Poco M6 (2024) – czerwiec 2028, Poco M5 (2022) – wrzesień 2025, Poco M4 Pro 5G (2021) – listopad 2024, Poco F6 Pro (2024) – maj 2028, Poco F6 (2024) – maj 2028, Poco F5 Pro (2023) – maj 2026, Poco F5 (2023) – maj 2026, Poco F4 GT (2022) – kwiecień 2025, Poco F4 (2022) – czerwiec 2025, Poco C65 (2023) – listopad 2026, Poco C40 (2022) – czerwiec 2025.



Na liście nie znajduje się żaden model wydany przed 2021 rokiem, ponieważ dla żadnego z nich chiński producent nie przewidział okresu wsparcia technicznego, który jeszcze by trwał.