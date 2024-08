Ta myszka ma być już na zawsze. Jest jedno „ale”…

Myszka „na zawsze” to koncepcja firmy Logitech. O wiecznym akcesorium wspomniała CEO przedsiębiorstwa i uchyliła rąbka tajemnicy. Co miałoby wyróżniać takie urządzenie peryferyjne i gdzie jest haczyk?

Koncepcja wiecznej myszy w Logitechu

Marka Logitech to szwajcarska firma trudniąca się produkcją urządzeń peryferyjnych i akcesoriów do komputerów. Wśród produktów znajdziemy m.in. myszy komputerowe, klawiatury, głośniki czy kamery internetowe. Przedsiębiorstwo kilka lat temu przeżywało prawdziwy boom spowodowany konsekwencjami epidemii Covid-19 – użytkownicy masowo kupowali sprzęt, na którym mogliby pracować w domu. Z czasem rynek się nasycił, a firmy zauważyły mniejsze obroty.

To jednak w żaden sposób nie przeszkodziło marce Logitech w opracowaniu kolejnych, innowacyjnych rozwiązań. Zatrudniona w październiku nowa CEO Hanneke Faber uchyliła rąbka tajemnicy m.in. na temat myszy „na zawsze”, którą przedstawiło jej Centrum Innowacji Logitech.

W rozmowie z The Verge dyrektor wspomniała, że to nowe akcesorium miałoby być nieco cięższe od obecnie dostępnych na rynku wersji. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to dopiero pomysł, a nie gotowy produkt. Myszka mogłaby być długowieczna, co ograniczyłoby ilość generowanych odpadów. Choć przedstawicielka firmy o samej wytrzymałości i trwałości nie powiedziała zbyt wiele, to zdradziła, że użytkownik miałby możliwość samodzielnych napraw i odświeżania tego urządzenia. Logitech zajmuje się już sprzedażą części w iFixit, więc „wieczne” akcesorium można by do tej kategorii zaliczyć udostępniając łatwo wymienialne elementy, w tym przyciski, kable czy obudowy.

Myszka „na zawsze” – gdzie jest haczyk?

Myszka „na zawsze” może być droższa niż inne tego typu urządzenia – dyrektor naczelny The Verge Nilay Patel zasugerował to podczas rozmowy z CEO marki Logitech. Jeśli mysz kosztowałaby około 200 dolarów (około 800 złotych), grono użytkowników zostałoby zapewne ograniczone do profesjonalistów i entuzjastów.

Mimo wysokiej ceny akcesorium otrzymywałoby regularne aktualizacje, przynoszące coraz to nowsze funkcje. I tutaj pojawia się to jedno, wielkie „ale”. Okazuje się, że Logitech mógłby za to wprowadzić subskrypcję na oprogramowanie dla myszy „na zawsze”.

Pomysł „wiecznej” myszki wygląda ciekawie, wytrzymałość urządzeń jest teraz w cenie i wielu klientów jest gotowych zapłacić więcej za lepszą jakość i gwarancję dłuższego działania (szczególnie dobrze wygląda tutaj określenie „na zawsze”). Pozostaje tylko pytanie, czy abonament na mysz komputerową brzmi rozsądnie.