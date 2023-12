Awaria w ING Banku Śląskim – są problemy z płaceniem kartą i nie tylko

Zwykle awarie są gwałtowne i krótkie. Tym razem jednak klienci ING Banku Śląskiego muszą uzbroić się w solidne pokłady cierpliwości i zorganizować gotówkę. Nie jest to jednak proste zadanie.

Awaria w ING Banku Śląskim 12 grudnia 2023 roku

Kiedy zerkniemy do bazy serwisu Downdetector, to zobaczymy, że faktycznie coś się dzieje. Pierwsi użytkownicy zaczęli zgłaszać problemy już po godzinie 8:00 rano. Niestety, zgłoszeń cały czas przybywa, i nawet jeśli największy peak mamy za sobą, to bank wciąż nie działa tak, jak oczekiwaliby od niego klienci.

Liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector jest duża (fot. Tabletowo.pl)

Choć wykres liczby zgłoszeń w serwisie Downdetector bije ostrą czerwienią po oczach, to w rzeczywistości zgłoszeń jest relatywnie niewiele – nie wygląda to tak, jakby bank nagle padł i klienci nie mogli skorzystać z jego usług. Mimo to rzeczywiście coś jest na rzeczy. I wiemy nawet już co.

ING Bank Śląski wyjaśnia, co się dzieje

O godzinie 10:41 na oficjalnym profilu banku w serwisie X (dawn. Twitter) opublikowano post z informacją, że występują problemy z płaceniem kartami, korzystaniem z bankomatów i wpłatomatów, a ponadto niedostępna jest też część usług w Moim ING.

Ważna informacja!

Występują problemy z płaceniem kartami, korzystaniem z bankomatów i wpłatomatów. Niedostępna jest również część usług w Moim ING.

Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem awarii.

Przepraszamy Was za utrudnienia. Więcej: https://t.co/Bz20ARC3HI — ING Polska (@ING__Polska) December 12, 2023

Bank zapewnił również, że pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem awarii. Udostępniono nawet stronę internetową z opisem występujących dziś problemów, na której wymienione są sytuacje, z którymi mogą spotkać się klienci. Bank informuje, że może:

nie działać płacenie kartami w terminalach i internecie,

nie działać autoryzacja 3D secure płatności kartami w internecie,

nie być widać kart kredytowych i płatniczych w Moim ING i w ING Business.

Ponadto mogą występować utrudnienia z wykonywaniem wpłat i wypłat w bankomatach i wpłatomatach. Jest jednak też dobra wiadomość – transakcje kodami BLIK (płatności oraz wypłaty i wpłaty) działają prawidłowo, co wiele osób z pewnością uratuje w obecnej sytuacji.

W trakcie aktualnie trwającej awarii klienci mogą mieć również problemy podczas korzystania z serwisu Moje ING. Niedostępne są usługi wymiany walut w Kantorze, występują utrudnienia przy zakładaniu nowych produktów i usług oraz wykonywanie przelewów zagranicznych. Do tego nie można składać wniosków rządowych w ramach 300+ i 500+.