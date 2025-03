Infinix przedstawił nowe smartfony. I nowy plan

Infinix pochwalił się nowościami, przedstawiając strategię, w której pierwsze skrzypce gra sztuczna inteligencja. Producent chce, by była ona wszechobecna, a pierwszy tego wyraz przyniosą smartfony z serii Note 50.

Polska premiera smartfonów z serii Infinix Note 50 coraz bliżej

Już wcześniej poznaliśmy smartfony Infinix Note 50 i Note 50 Pro, które swoją premierę miały na początku marca 2025 roku. Okazuje się jednak, że na rodzinę złoży się jeszcze co najmniej jeden model – Infinix Note 50 Pro+ 5G. Wyróżnić ma się dwiema kwestiami. Pierwszą jest peryskopowy teleobiektyw oferujący 6-krotny zoom bez strat. Drugą zaś szybkie ładowanie z mocą 100 W i bezprzewodowe ładowanie z mocą 50 W.

Równocześnie producent nie zdradził wielu spośród jego pozostałych cech. Wspomniał jedynie, że jego sercem będzie chipset MediaTek Dimensity 8350 oraz że wszystkie smartfony z serii Note 50 zostały wyposażone w wyświetlacze AMOLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz, głośniki dostrojone przez JBL oraz metalowe ramki (ArmorAlloy).

Co nieco jednak podają zagraniczne serwisy, dlatego też pokusiłem się o takie podsumowanie znanych cech…

Infinix Note 50 Infinix Note 50 Pro Infinix Note 50 Pro+ 5G Procesor MediaTek Helio G100 Ultimate (do 2,2 GHz) MediaTek Helio G100 Ultimate (do 2,2 GHz) MediaTek Dimensity 8350 (do 3,35 GHz) Pamięć 8 GB RAM (LPDDR4X),

256 GB na pliki (UFS 2.2) 8/12 GB RAM (LPDDR4X),

256 GB na pliki (UFS 2.2) 12 GB RAM,

256 GB na pliki Wyświetlacz 6,78 cala,

1080×2436 pikseli,

AMOLED,

144 Hz,

do 1300 nitów 6,78 cala,

1080×2436 pikseli,

AMOLED,

144 Hz,

do 1300 nitów 6,78 cala,

1080×2436 pikseli,

AMOLED,

144 Hz,

do 1300 nitów System Android 15 (XOS 15) Android 15 (XOS 15) Android 15 (XOS 15) Aparaty 50 Mpix (f/1.88) z OIS,

2 Mpix – makro,

przód: 13 Mpix (f/2.2) 50 Mpix (f/1.88) z OIS,

8 Mpix – ultraszeroki,

przód: 32 Mpix (f/2.2) 50 Mpix (f/1.88) z OIS,

8 Mpix – ultraszeroki,

50 Mpix – peryskopowy teleobiektyw 6x z OIS,

przód: 32 Mpix Akumulator 5200 mAh,

ładowanie do 45 W (bezprzewodowo do 30 W) 5200 mAh,

ładowanie do 45 W (bezprzewodowo do 30 W) 5200 mAh,

ładowanie do 100 W (bezprzewodowo do 50 W) Łączność 4G/LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC 4G/LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC Odporność IP64 IP64 ? Wymiary i waga 163,26×74,43×7,55 mm,

199 gramów 163,26×74,43×7,32 mm,

198 gramów ?

Infinix AI∞ Beta Plan to jeszcze jedna sztuczna inteligencja do zapamiętania

Wraz ze smartfonami debiutuje Infinix AI∞ Beta Plan. To zestaw narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję na potrzeby rozmaitych funkcji. Jego częścią jest także One-Tap Infinix AI∞, czyli rozwiązanie umożliwiające aktywację takich funkcji za pomocą jednego kliknięcia.

One-Tap Infinix AI∞ w serii Note 50 zawiera między innymi narzędzia do tworzenia treści kreatywnych. W notce prasowej czytamy, że w modelach Note 50 Pro oraz Note 50 Pro+ dodaje do tego jeszcze zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia w czasie rzeczywistym – cokolwiek to znaczy.

Nie tylko smartfony. Nad czym jeszcze pracuje Infinix?

Wszystko powinno okazać się już wkrótce, kiedy to przekazane zostaną konkretne informacje na temat premiery smartfonów z serii Infinix Note 50 w Polsce. Równocześnie producent zapowiedział kilka innych urządzeń – to douszne słuchawki AI Buds z aktywną redukcją hałasu i etui z ekranem dotykowym, okulary AI Glasses z wirtualnym asystentem i funkcją tłumaczenia na żywo oraz pierścień AI Ring, który ma się cechować wyjątkowo długim czasem działania.