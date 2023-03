Ładowanie o mocy 260 W. Smartfon Infinix naładuje się w 8 minut

Co jakiś czas zmienia się parametr w specyfikacji smartfona, w którym prześcigają się ich producenci. Jeszcze jakiś czas temu była to liczba Mpix w głównym aparacie, a teraz możemy obserwować pewnego rodzaju wyścig dotyczący maksymalnej mocy ładowania. Właśnie dołączył do niego kolejny producent – Infinix, który zapowiedział technologię ładowania przewodowego o mocy 260 W, a także szybkie ładowanie indukcyjne.

Kto da więcej?

Producent smartfonów Infinix przedstawił swoją technologię All-Round FastCharge, która pozwoli na ładowanie przewodowe o mocy 260 W. Firma deklaruje, że dzięki wykorzystaniu tej technologii w ciągu minuty użytkownicy będą w stanie uzupełnić nawet 25% pojemności akumulatora. Z kolei ładowanie baterii od 1% do 100% zajmuje około 7,5 minuty.

Działanie nowego mechanizmu ładowania opiera się na układzie obwodów, który wykorzystuje 4 pompy do sprawnego zarządzania zapotrzebowaniem urządzenia na energię. Dzięki zastosowaniu pomp ładujących, ulepszonej baterii 12C o pojemności 4400 mAh oraz strukturze wieloelektrodowej, system osiąga wysoką wydajność konwersji ładowania na poziomie 98,5%, co pozytywnie wpływa na trwałość akumulatora. Zgodnie z informacjami podanymi przez producenta, jest on w stanie zachować ponad 90% swojej pierwotnej pojemności nawet po tysiącu cykli ładowania.

Z kolei ładowarka o mocy 260 W wykorzystuje architekturę obwodów PFC+AHB z potrójnego materiału GaN o wysokiej gęstości mocy. Infinix zapewnia, że można używać jej również do ładowania innych urządzeń, dzięki zastosowaniu chipu E-marker kontrolującego przepływ energii.

źródło: Infinix

Warto jednak zaznaczyć, że we wspomnianym na początku wyścigu marka Infinix nie obejmie prowadzenia, ponieważ niedawno Xiaomi zapowiedziało pobicie rekordów i osiągniecie ładowania z mocą 300 W, dzięki któremu smartfon naładuje się do 100% w około 5 minut.

źródło: Infinix

Szybkie bezprzewodowe ładowanie od Infinix

Chiński producent podkreśla, że All-Round FastCharge to nie tylko szybkie ładowanie przewodowe, ale również ładowanie indukcyjne o mocy 110 W. To rozwiązanie ma pozwolić na bezprzewodowe naładowanie akumulatora od 1% do 100% w zaledwie 16 minut.

Stworzenie takiego rozwiązania było możliwe dzięki wykorzystaniu specjalnie wykonanych niestandardowych cewek o małej czułości. Zaprojektowana na potrzeby nowej technologii ładowarka pozwoli na ładowanie zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Infinix od dawna jest pionierem technologii szybkiego ładowania – dwa lata temu wprowadziliśmy na rynek technologię 160 W FastCharge, a w ubiegłym roku 180 W Thunder Charge . Teraz proponujemy kolejne w pełni bezpieczne, inteligentne i elastyczne rozwiązanie. Technologie 260 W All-Round FastCharge i 110 W Wireless All-Round FastCharge wyznaczają zupełnie nowy poziom rozwoju technologii. Lian Zhang, Zastępca Dyrektora Generalnego Infinix

Kiedy nowa technologia szybkiego ładowania trafi do klientów? Marka zapewnia, że smartfony obsługujące 260 W ładowanie mają zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku w serii Infinix NOTE.