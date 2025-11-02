Ile osób w Polsce sprzedaje Thermomixa? Zgadnijcie

Thermomix to w Polsce prawdziwy fenomen sprzedaży. Maszyna do gotowania niemieckiego Vorwerka ma tu nie tylko tysiące użytkowników, ale też tysiące sprzedawców. Firma ujawniła, że nad Wisłą w promocję i prezentację urządzeń zaangażowanych jest tysiące osób.

Masa sprzedawców i żadnego sklepu

Według danych przekazanych przez Vorvwek, sprzedażą urządzeń Thermomix w Polsce zajmuje się dokładnie 7552 przedstawicieli handlowych. Co ciekawe, firma, do której należy marka, nie prowadzi klasycznych salonów ani sprzedaży w sieciach handlowych. Model biznesowy opiera się w całości na sprzedaży bezpośredniej, opartej na relacji z klientem i prezentacjach urządzeń w domach.

To strategia znana od lat 70., która w Polsce działa wyjątkowo skutecznie. Zainteresowani mogą umówić się na indywidualny pokaz, podczas którego przedstawiciel nie tylko prezentuje funkcje urządzenia, ale też wspólnie z klientem przygotowuje potrawy. Od niedawna Thermomix można również zamówić w sklepie internetowym.

Vorwerk nie ujawnia, ile dokładnie zarabiają przedstawiciele, ale jak mówią sami sprzedawcy, cytowani przez Business Insidera, zarobki zależą wyłącznie od zaangażowania. Nie ma żadnych limitów ani planów sprzedażowych. Każdy prowadzi własną działalność i sam organizuje swój grafik.

Oprócz kultowego Thermomixa, Vorwerk sprzedaje również maszyny sprzątające Kobold, jednak ich popularność jest znacznie mniejsza. Nad Wisłą zajmuje się nimi jedynie 118 sprzedawców.

Polska drugim najważniejszym rynkiem na świecie

Choć Thermomix to produkt niemiecki, Polska stała się dla firmy jednym z kluczowych rynków na świecie. Według danych Vorwerka, jesteśmy drugim największym rynkiem po Niemczech. W 2023 roku Polacy kupili aż 232 tysięcy egzemplarzy Thermomixów, podczas gdy rok później – 172 tysięcy. W tym roku sprzedaż może być wyższa, ponieważ w połowie 2025 roku firma rozpoczęła sprzedaż nowego modelu Thermomix TM7, który zastępuje popularnego TM6.

To ogromny wynik, biorąc pod uwagę, że urządzenie kosztuje około 7000 złotych i sprzedawane jest wyłącznie w systemie prezentacyjnym. W Niemczech, gdzie Thermomix jest dostępny od dekad, sprzedaż jest tylko nieznacznie wyższa.

Vorwerk podkreśla, że sukces w Polsce nie jest przypadkowy. Kraj ma silną kulturę gotowania w domu, a jednocześnie coraz więcej osób szuka sposobów na oszczędność czasu. Thermomix wpisuje się w ten trend idealnie, bo pozwala ugotować pełny posiłek w kilkanaście minut, bez konieczności znajomości przepisów.

Podobne doświadczenia dają nam także zamienniki, takie jak np. Lidlomix (oczywiście to nie jest jego oficjalna nazwa, a potoczna).