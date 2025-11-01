Canva Affinity nowa aplikacja za darmo
fot. Canva
Aplikacje

Profesjonalny program do edycji zdjęć dostępny za darmo

Mateusz Budzeń·
Strona główna
Oprogramowanie
Aplikacje
Profesjonalny program do edycji zdjęć dostępny za darmo

Canva wydała przeprojektowany program Affinity, który łączy w sobie narzędzia do edycji zdjęć, tworzenia ilustracji wektorowych i układów stron. To wszystko dostępne jest za darmo, aczkolwiek – jak łatwo się domyślić – jest mały haczyk.

Przeprojektowane Affinity dostępne za darmo!

W zeszłym roku doszło do naprawdę znaczącego wydarzenia w branży kreatywnej – Canva kupiła Affinity. Wówczas dyskutowano o wdrożeniu nowego planu biznesowego, aczkolwiek pojawiały się różne wersje. Okazało się, że finalnie dostaliśmy rewolucję, czyli program w wersji darmowej dla każdego zainteresowanego.

Nowy, przeprojektowany Affinity, można określić połączeniem trzech wcześniej dostępnych programów – Designer, Photo i Publisher. Teraz wszystko dostajemy w jednym miejscu, aczkolwiek zostało podzielone na trzy sekcje – Vector, Pixel i Layout. Użytkownicy mogą łączyć i dopasowywać różne narzędzia. Te najbardziej potrzebne mogą znaleźć się na pierwszym planie, a nieużywane można usunąć z widoku panelu.

Canva wśród nowych, znaczących zmian, wymienia korzystanie z jednego uniwersalnego typu pliku. Do tego dochodzi integracja i możliwość szybkiego eksportu projektów do konta Canva. Aplikację zbudowano w oparciu o wydajny silnik, który ma zapewnić ponad zadowalające doświadczenie w pracy – szybka edycja, natychmiastowy podgląd zmian i projekty składające się z tysięcy warstw. Nacisk położono na wydajność.

Canva Affinity nowa aplikacja za darmo
fot. Canva

Nowa aplikacja Affinity dostępna jest za darmo

Z oficjalnego komunikatu możemy dowiedzieć się, że nowa aplikacja Affinity dostępna jest za darmo. Twórcy wyraźnie to podkreślają, a także dodają, że nie ma żadnych haczyków czy kruczków. Nie jest to też wersja okrojona z narzędzi – każda z trzech sekcji zapewnia dostęp do pełnego zestawu funkcji.

Brzmi to naprawdę dobrze, ale pozwolę nie zgodzić się z fragmentem dotyczącym haczyków. Otóż program zintegrowany jest ze sztuczną inteligencją Canva. Dostępne są więc narzędzia służące do generowania obrazów, oczyszczania zdjęć i wiele więcej. Tylko że wymagają płatnej subskrypcji planu premium Canva.

Co jednak ze starszymi, samodzielnymi aplikacjami Affinity? Wciąż będą one działać u wszystkich osób, które dokonały ich zakupu. Użytkownicy mają nie być przymusowo przenoszeni na nową wersję. Trudno jednak stwierdzić, jak długo taka polityka będzie obowiązywać.

Nowy program Affinity dostępny jest w wersji na Windows i macOS. W przyszłości ma pojawić się także na iPadach.

Zobacz również

Obserwuj nas