Profesjonalny program do edycji zdjęć dostępny za darmo

Canva wydała przeprojektowany program Affinity, który łączy w sobie narzędzia do edycji zdjęć, tworzenia ilustracji wektorowych i układów stron. To wszystko dostępne jest za darmo, aczkolwiek – jak łatwo się domyślić – jest mały haczyk.

Przeprojektowane Affinity dostępne za darmo!

W zeszłym roku doszło do naprawdę znaczącego wydarzenia w branży kreatywnej – Canva kupiła Affinity. Wówczas dyskutowano o wdrożeniu nowego planu biznesowego, aczkolwiek pojawiały się różne wersje. Okazało się, że finalnie dostaliśmy rewolucję, czyli program w wersji darmowej dla każdego zainteresowanego.

Nowy, przeprojektowany Affinity, można określić połączeniem trzech wcześniej dostępnych programów – Designer, Photo i Publisher. Teraz wszystko dostajemy w jednym miejscu, aczkolwiek zostało podzielone na trzy sekcje – Vector, Pixel i Layout. Użytkownicy mogą łączyć i dopasowywać różne narzędzia. Te najbardziej potrzebne mogą znaleźć się na pierwszym planie, a nieużywane można usunąć z widoku panelu.

Canva wśród nowych, znaczących zmian, wymienia korzystanie z jednego uniwersalnego typu pliku. Do tego dochodzi integracja i możliwość szybkiego eksportu projektów do konta Canva. Aplikację zbudowano w oparciu o wydajny silnik, który ma zapewnić ponad zadowalające doświadczenie w pracy – szybka edycja, natychmiastowy podgląd zmian i projekty składające się z tysięcy warstw. Nacisk położono na wydajność.

fot. Canva

Nowa aplikacja Affinity dostępna jest za darmo

Z oficjalnego komunikatu możemy dowiedzieć się, że nowa aplikacja Affinity dostępna jest za darmo. Twórcy wyraźnie to podkreślają, a także dodają, że nie ma żadnych haczyków czy kruczków. Nie jest to też wersja okrojona z narzędzi – każda z trzech sekcji zapewnia dostęp do pełnego zestawu funkcji.

Brzmi to naprawdę dobrze, ale pozwolę nie zgodzić się z fragmentem dotyczącym haczyków. Otóż program zintegrowany jest ze sztuczną inteligencją Canva. Dostępne są więc narzędzia służące do generowania obrazów, oczyszczania zdjęć i wiele więcej. Tylko że wymagają płatnej subskrypcji planu premium Canva.

Co jednak ze starszymi, samodzielnymi aplikacjami Affinity? Wciąż będą one działać u wszystkich osób, które dokonały ich zakupu. Użytkownicy mają nie być przymusowo przenoszeni na nową wersję. Trudno jednak stwierdzić, jak długo taka polityka będzie obowiązywać.

Nowy program Affinity dostępny jest w wersji na Windows i macOS. W przyszłości ma pojawić się także na iPadach.