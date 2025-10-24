Bardziej ludzka. Tak zmienia się sztuczna inteligencja Microsoftu

Wyścig w obszarze sztucznej inteligencji trwa w najlepsze. Właściwie żaden technologiczny gigant nie organizuje już konferencji, w której AI nie byłoby jednym z najważniejszych tematów. Apple rozwija swoje narzędzia, Google priorytetowo traktuje Gemini, a Microsoft uczy Copilota nowych sztuczek, aby nadążyć za liderami tego sektora, czyli twórcami usług ChatGPT i Perplexity.

Microsoft udostępnia jesienną aktualizację Copilota. Co nowego w AI?

Microsoft udostępnił jesienną aktualizację Copilota, wprowadzając mnóstwo nowości. Celem jest sprawienie, by sztuczna inteligencja była bardziej jak przyjaciel i asystent, a mniej jak służący. I tak na przykład…

Chcąc uczynić interakcje ze sztuczną inteligencją bardziej naturalnymi, Microsoft wprowadza Copilot Appearance, czyli warstwę wizualną do konwersacji z AI. Jej bohaterem jest Mico – awatar przypominający bajkową postać, zdolny do wyrażania emocji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu użytkownik ma mieć możliwość łatwiejszego zaangażowania się w rozmowę (co mnie odrobinę przeraża, ale z biznesowego punktu widzenia wydaje mi się całkowicie zrozumiałe).

Nie lada ciekawostką jest nowy tryb Real Talk, w którym Copilot – zamiast po prostu zgadzać się z użytkownikiem – będzie kwestionować jego pomysły i przedstawiać alternatywne punkty widzenia.

Copilot może też pełnić funkcję nauczyciela. Gdy użytkownik poprosi go o wyjaśnienie danego zagadnienia, za pomocą głosu, interaktywnych tablic i innych narzędzi spróbuje przekazać Ci wiedzę tak, by została zapamiętana. À propos…

W ramach jesiennej aktualizacji Copilot zyskuje także pamięć długotrwałą i – niczym ChatGPT – jest w stanie zapamiętywać ważne informacje, by później uwzględniać je w prośbach i pytaniach użytkownika. Oczywiście, możliwe jest grzebanie w tej pamięci – edytowanie, aktualizowanie, jak i usuwanie wspomnień. Zapamiętywanie historii przeglądania pozwala też kontynuować rozmowę w miejscu, w której zakończyło się ją na przykład tydzień wcześniej.

To jeszcze nie wszystko – sztuczna inteligencja Microsoftu zna więcej sztuczek

Kolejną nowością są Grupy. Krótko mówiąc: możliwe staje się tworzenie zespołów roboczych z Copilotem wśród członków. Wspólny czat usprawniać ma współpracę nad zawodowymi i szkolnymi projektami, jak również planowanie podróży i imprez przez rodzinę lub znajomych.

Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze rozbudowane funkcje edycji obrazów generowanych przez AI, a także wprowadzane w formie eksperymentalnej Akcje w przeglądarce Edge, pozwalające na podejmowanie działań w imieniu użytkownika. To sposób, by sztuczna inteligencja sama zarezerwowała dla nas hotel, zrobiła zakupy czy zamówiła stolik w restauracji. Podobnie działa np. Agent w usłudze ChatGPT.

Wszystkie opisane powyżej nowości są już dostępne dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Do innych regionów – jeśli w ogóle – zaczną docierać na przestrzeni najbliższych tygodni.