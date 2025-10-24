Google chce zostać Twoim nauczycielem. I to za darmo

Google uruchomiło nową platformę, której głównym celem jest nauczanie. Z kursów można korzystać za darmo, a – dzięki zdobytym umiejętnościom, certyfikatom i odznakom – masz łatwiej znaleźć nową pracę.

Google Skills – platforma z bezpłatnymi szkoleniami

Technologiczny gigant z Mountain View uruchomił zupełnie nowe narzędzie, które integruje treści obejmujące Google Cloud, DeepMind, Grow with Google oraz Google for Education. Google Skills – bo tak nazywa się ta rozbudowana platforma – to w praktyce bogata biblioteka prawie 3 tysięcy kursów i laboratoriów i przestrzeń, w której możesz zdobywać certyfikaty poświadczające o Twoich umiejętnościach. Skills ma być miejscem pozyskiwania wiedzy zarówno dla tych, którzy dopiero zaczynają poszukiwania pierwszej pracy, jak i tych, którzy chcą rozwinąć skrzydła w nowej dziedzinie.

Warto zaznaczyć, że Skills zostało ukierunkowane przede wszystkim na sztuczną inteligencję. Dlatego też korzystając z tych kursów możesz pogłębiać wiedzę o dużych modelach językowych. Google twierdzi, że na platformie każdy znajdzie coś dla siebie. Początkujący mają odnaleźć się np. w kursie Google AI Essentials wydanym przez Grow with Google. Z kolei dla zabieganych właściwym wyborem mają być m.in. 10-minutowe szkolenia AI Research Foundation, opracowane przez zespół DeepMind.

W czym może Ci pomóc nowa platforma Google?

Platforma Skills to nie tylko szkolenia, ale też miejsce, w którym zweryfikujesz zdobytą wiedzę oraz odbierzesz odznaki. Uzyskane certyfikaty i odznaki możesz udostępnić np. na platformie LinkedIn, aby pracodawcy mogli od razu zobaczyć, jaką wiedzę udało Ci się opanować.

Według technologicznego giganta – użytkownik nowej platformy może też zdobywać praktyczne umiejętności np. podczas nauki kodowania w Gemini Code Assist. W Skills znajdziesz także gry, dzięki którym możesz bawić się podczas nauki, śledzić postępy i osiągnięcia.

Co najważniejsze – dostęp do Google Skills jest częściowo bezpłatny. Użytkownik platformy co miesiąc otrzymuje 35 darmowych punktów na udział w praktycznych zajęciach laboratoryjnych w Skills.

Jeśli jednak chcesz korzystać z większej liczby kursów – możesz wykupić subskrypcję:

Pro za 29 dolarów (~ 105 złotych) miesięcznie,

Career Certificates za 49 dolarów (~ 180 złotych) miesięcznie lub 349 dolarów (~ 1270 złotych) rocznie,

Developer Premium do użytku profesjonalnego – wymaga konta programisty.

Nowi subskrybenci mogą też skorzystać z 7-dniowego bezpłatnego dostępu. Warto również wspomnieć, że Google ostatnio wprowadził sporo ulepszeń do swoich popularnych narzędzi, takich jak Gmail i Google Chrome.