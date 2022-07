Z wakacyjną promocją na Oppo Reno 6 zaoszczędzicie ponad 500 złotych

Nie zawsze musimy decydować się na najnowsze urządzenie w ofercie producenta. Czasami nawet roczny smartfon okazuje się dobrym rzowiązaniem. Wie o tym Oppo, dlatego przygotowało wakacyjną promocję na serię Reno 6.

Oppo Reno 6 taniej na wakacje

Przez najbliższe dwa tygodnie zakup OPPO Reno 6 oraz Reno 6 Pro będzie mniejszym obciążeniem dla waszego portfela. W ramach letniej superoferty oba urządzenia kupicie za ponad pół tysiąca złotych taniej. Jeżeli zastanawiacie się, czy jest do dla was dobra opcja, nie martwcie się – w zeszłym roku Tabletowo przetestowało zarówno wersję podstawową jak i tą z dopiskiem Pro.

Oppo Reno 6. Michele Sirignano/Tabletowo.pl

Zaczynając od OPPO Reno 6 5G, Michele Sirignano wystawił urządzeniu ocenę 7.9 na 10. Na plus zwrócił wtedy uwagę na elegancki projekt, ekran AMOLED z częstotliwością odświeżania o wartości 90 Hz, czy niezłe możliwości fotograficzne głównego obiektywu.

Myślę, że OPPO Reno 6 5G to smartfon dla ludzi aktywnych, poszukujących nowoczesnego urządzenia, które będzie ich wspierać w codziennych aktywnościach – zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych. Mając taki sprzęt możemy być pewni, że nas on nie zawiedzie i to niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdziemy. Michele Sirignano, Tabletowo.pl

Co się tyczy natomiast OPPO Reno 6 Pro, po pobycie w rękach Jana Smolińskiego smartfon zasłużył sobie na ocenę 8.9 na 10. Ponownie na pochwały zebrało się designowi urządzenia, głównemu obiektywowi oraz wyświetlaczowi AMOLED z 90 Hz częstotliwością odświeżania.,

Oppo Reno 6 Pro. Jan Smoliński/Tabletowo.pl

Po zakończonych testach z niechęcią oddaję Reno 6 Pro. Przez ostatnie tygodnie bardzo dobrze mi się z niego korzystało. Stałem się fanem nakładki ColorOS, którą – przez możliwości szerokiej personalizacji – dostosowałem pod swoje gusta. Mimo oklepanych zakrzywionych rogów ekranu smartfon prezentuje się niebanalnie przez mieniący się na różne odcienie niebieskiego tył. Jan Smoliński, Tabletowo.pl

Od dziś, 29 lipca, do 11 sierpnia 2022 roku OPPO Reno 6 kupicie w cenie 1899 złotych, co przekłada się na obniżkę 600 złotych względem sugerowanej ceny detalicznej. W przypadku Reno 6 Pro obniżka sięga 700 złotych mniej względem sugerowanej ceny, czyli zamiast 3699 złotych od zakupu dzieli was tylko 2999 złotych.