Huawei zmierza w złą stronę. To jest bez sensu

W ostatnich latach Huawei udowodnił, że potrafi wyjść obronną ręką z nawet najtrudniejszej, potencjalnie zabójczej dla biznesu opresji. Teraz jest zaczął podążać zaskakującą ścieżką. Takie posunięcie – patrząc z perspektywy klienta – jest bez sensu.

Nowy smartfon Huawei jest bez sensu

W ubiegłym miesiącu do oferty chińskiego producenta dołączyły trzy nowe smartfony: Huawei Enjoy 90, Huawei Enjoy 90 Plus i Huawei Enjoy 90 Pro Max. Ten ostatni jest najbardziej interesujący, ponieważ cechuje się atrakcyjną specyfikacją, choć jego piętą achillesową jest zaplecze fotograficzne.

Huawei Enjoy 90 Plus (źródło: Huawei)

Niespodziewanie portfolio marki rozszerzyło się w kwietniu 2026 roku o smartfon Huawei Enjoy 90m Plus. Już sama nazwa wskazuje, że może on mieć dużo wspólnego z modelem Enjoy 90 Plus i rzeczywiście tak jest.

A właściwie jest to kopia 1:1, ponieważ w obu przypadkach specyfikacja jest bliźniacza. Smartfon Huawei Enjoy 90m Plus również jest budżetową propozycją, wyposażoną w wyświetlacz LCD o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości HD+ 1604×720 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Na jego przodzie też znajduje się 8 Mpix aparat z przysłoną f/2.0, a na tyle 50 Mpix z f/1.8. Podobnie smartfon Huawei Enjoy 90m Plus ma także procesor HiSilicon Kirin 8000 i od 128 do 256 GB pamięci wbudowanej oraz akumulator o pojemności 6620 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 40 W.

Huawei Enjoy 90m Plus (źródło: Huawei)

I w końcu smartfon Huawei Enjoy 90m Plus cechuje się identycznymi wymiarami – 166,05×76,58×8,32 mm – i masą (212 gramów) oraz ma fabrycznie zainstalowany system HarmonyOS 6.

Po co smartfon Huawei Enjoy 90m Plus trafił na rynek?

Jedyną faktyczną różnicą między modelem z literką „m” w nazwie a wersją bez niej jest wygląd zewnętrzny. W tym pierwszym zastosowano czarną „pastylkę” na tyle, przez co nasuwają się skojarzenia z OnePlus 15, jednak równocześnie ten pomarańczowy kolor mimo wszystko przywołuje na myśl iPhone’a 17 Pro.

Trudno zgadnąć, co autor miał na myśli, wprowadzając na rynek smartfon Huawei Enjoy 90m Plus, jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu, że firma „papuguje” swoich rodzimych konkurentów, którzy też „klonują” swoje urządzenia na potęgę (zob. serię Oppo A6, składającą się z ponad 10 podobnych modeli). Najwyraźniej to się opłaca i Huawei również chce coś na tym ugrać. Wizerunkowo natomiast wygląda to bardzo słabo.