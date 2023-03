Premiera Huawei Watch Ultimate: piękny design i niezwykła wytrzymałość. Możesz wygrać go w konkursie!

Huawei zaprezentował swojego najnowszego smartwatcha. Jest to sprzęt inny niż wszystkie dostępne do tej pory w ofercie producenta. Huawei Watch Ultimate cechuje się niezwykłym, przyciągającym spojrzenie designem oraz wysoką wytrzymałością. Będzie można używać go w naprawdę ekstremalnych warunkach.

Desing rodem z Rolexa, który wytrzyma nawet na dnie

Wygląd tego smartwatcha naprawdę robi wrażenie, swoim designem nawiązuje do klasycznych zegarków przeznaczonych do nurkowania takich marek jak Breitling, Rolex czy TAG Heuer. W tym wypadku ważne jest jednak to, że Huawei do wykonania obudowy urządzenia wykorzystał metal, którego do tej pory nie widzieliśmy w smartwatchach – mowa tutaj o stopie cyrkonu. Jest to materiał, który cechuje się wysoką odpornością na uderzenia i pęknięcia, ponieważ jest nawet 4 razy bardziej wytrzymały niż stal.

Huawei Watch Ultimate (źródło: Pocket-lint)

Jednym z głównych powodów, dla których producent wybrał właśnie ten materiał do swojego najnowszego Huawei Watch, jest to, że został on zaprojektowany tak, aby poradzić sobie z nurkowaniem na głębokości do 100 metrów.

Jego mocna konstrukcja ma poradzić sobie z ciśnieniem, a metalowa obudowa nie będzie korodować przy długotrwałym kontakcie ze słoną, morską wodą. Zegarek cechuje się więc wodoodpornością na poziomie 10 ATM, a także spełnia normy certyfikatów ISO 22810 i EN13319. Oznacza to, że urządzenie jest w stanie przetrwać pod wodą nawet 24 godzin na głębokości 110 metrów.

Huawei Watch Utlimate będzie dostępy w dwóch wersjach: Voyage Blue z tytanowym paskiem i Expedition Black z gumowym paskiem – ta wersja jest bardziej odporna podczas nurkowania. Ponadto front urządzenia chroni szafirowe szkło o grubość 2,35 mm.

Huawei Watch Ultimate (źródło: CNET)

Huawei Watch Ultimate – co jeszcze potrafi i kiedy w sklepach?

Oprócz swojego niezwykłego designu i imponującej wytrzymałości, Huawei Watch Ultimate może pochwalić się dwuzakresowym systemem pozycjonowania GPS i 1,5-calowym wyświetlaczem LTPO AMOLED z maksymalną częstotliwością odświeżania na poziomie 60 Hz. Ekran może osiągnąć jasność do 1000 nitów.

Poza tym jego funkcje są dość standardowe i nikogo nie powinna zaskakiwać możliwość monitorowania tętna, natlenienia krwi, czy stresu. Warto odnotować fakt, że producent obiecuje co najmniej 8, a nawet 14 dni pracy na jednym ładowaniu. Huawei Watch Ultimate od 0 do 100 % będzie można naładować w 60 minut.

Portal Pocket-linkt podaje, że w tym sprzęcie premium zabraknie prawdopodobnie jednak płatności zbliżeniowych NFC dla banków w Wielkiej Brytanii i Europie. Nie ma również opcji LTE do połączenia komórkowego, a nawet funkcji kontaktu awaryjnego (np. z wykorzystaniem łączności satelitarnej).

Cena Huawei Watch Ultimate w Europie została ustalona na 800 euro (~3740 złotych) za wersję Expedition Black oraz 940 euro (~4400 złotych) za Voyage Blue.

Już teraz możemy Wam jednak zdradzić, że Polska premiera tego wyjątkowego smartwatcha zbliża się wielkimi krokami. Huawei oficjalnie wprowadzi zegarek na nasz rynek już 3 kwietnia 2023 roku. Wtedy też poznamy cenę wyrażoną w złotówkach.

Weź udział w konkursie i zgarnij najnowszy smartwach

Z okazji premiery w naszym kraju producent przygotował specjalny konkurs, w którym do wygrania jest Huawei Watch Ultimate w wersji Expedition Black, dwa zegarki Huawei Watch Buds oraz 50 kuponów rabatowych o wartości 200 zł na zakup smartwatchy z portfolio Huawei.

Aby wziąć udział w konkursie, należy pomiędzy 23 marca a 2 kwietnia wejść na specjalną stronę internetową, odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Opisz swoją najciekawszą sportową przygodę” i zasubskrybować newsletter sklepu.