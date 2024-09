Premiera GNOME 47 za nami. Linux sporo zyskuje

Już jest! GNOME 47 oficjalnie ujrzał światło dzienne, przynosząc ze sobą sporo nowinek – zarówno wizualnych, jak i funkcjonalnych czy też związanych z wydajnością oraz również bezpieczeństwem. To wielka premiera w świecie Linuxa.

Premiera GNOME 47. Co nowego w świecie Linuxa?

Minęło już pół roku od premiery wersji GNOME 46. Twórcy zdecydowanie nie zmarnowali tego czasu, o czym najlepiej świadczy to, jak wiele nowości udało się zmieścić w wydaniu oznaczonym numerem 47. W tym tekście skupiam się na najważniejszych spośród nich.

Zacznijmy od wyglądu. Jedną z najważniejszych nowinek w GNOME 47 są bowiem kolory akcentowe. Użytkownik może wybrać jeden z 9 kolorów, a następnie w całym systemie odnajdzie on swoje „momenty”. Całość dzięki temu ma się prezentować jednolicie, a równocześnie zgodnie z estetycznymi preferencjami.

Poprawiono również renderowanie ikon i elementów interfejsu, aby dobrze się one prezentowały, niezależnie od ustawionej rozdzielczości ekranu. Odświeżone zostały także okna dialogowe – nie tylko lepiej wyglądają, ale też zawierają więcej praktycznych funkcji (szczególnie w przypadku otwierania i zapisywania plików).

screeny: GNOME

Skoro jesteśmy już przy plikach, to warto wspomnieć o ulepszeniach w obrębie eksploratora. Oferuje on teraz wygodniejszy przegląd lokalizacji sieciowych i wyświetla wszystkie fizyczne dyski na pasku bocznym. Ten ostatni jest też podatny na personalizację, umożliwiając szybki dostęp do tego, co ważne i eliminację skrótów do tego, z czego się nie korzysta. W GNOME 47 poprawiono również wyszukiwarkę plików, a dopełnieniem całości jest zmodernizowany interfejs.

screeny: GNOME

Zmiany, zmiany i jeszcze raz odświeżenia

Zmiany nie ominęły także aplikacji Ustawienia. Wśród nowo dodanych opcji znajdują się: aktywacja okna po najechaniu kursorem, wizualny podgląd poszczególnych układów klawiatury oraz nowy zestaw czasów wstrzymania w ustawieniach zasilania. Również tutaj twórcy postarali się o lekki wizualny lifting.

Zaktualizowana została też zintegrowana przeglądarka internetowa. Nauczono ją automatycznego wypełniania formularzy, dodano boczny pasek zakładek, a w trosce o prywatność wprowadzono nowe raporty dotyczące blokowanych trackerów.

Odświeżony został Kalendarz, a dodatkowo lista aplikacji została wzbogacona o sześć pozycji: Binary to prosty konwerter systemów liczbowych, Biblioteca służy do przeglądania dokumentacji GNOME, Hieroglyphic pozwala przeszukiwać symbole LaTeX, Zasoby to nic innego jak menedżer zadań z monitorem podzespołów, Tuba jest multiplatformowym komunikatorem, a Valuta to kolejny prosty konwerter – tym razem walut.

Do tego nagrywanie ekranu jest teraz mniej zasobożerne, a obsługa pulpitu zdalnego ulepszona w taki sposób, że rozłączenie nie będzie powodować całkowitego zamknięcia sesji (co pozwala do niej powrócić). Poprawiono też działanie kont online, głównie poprzez wprowadzenie automatyzacji tu i tam.

Kod GNOME 47 do pobrania

Kod GNOME 47 jest już dostępny do pobrania, można też sprawdzić obraz systemu. W większości wypadków lepiej jednak wstrzymać się z zapoznawaniem się z nim do momentu, aż trafi on do którejś z linuksowych dystrybucji. Te pojawią się pewnie już wkrótce.