Huawei w 2020: świetne parametry, atrakcyjne ceny i liczne promocje

W niniejszej publikacji przyjrzymy się ofercie firmy Huawei i sprawdzimy, co ciekawego znajdą w niej klienci przymierzający się do zakupu nowych urządzeń w 2020 roku. Sprawdzimy, na co warto zwrócić uwagę w szczególności.

Huawei – przykład wszechstronnego producenta

W Polsce marka Huawei kojarzona jest, przede wszystkim, z produkcją urządzeń elektronicznych dedykowanych dla rynku konsumenckiego. W jej ofercie znajdziemy, między innymi, smartfony, tablety, laptopy, akcesoria ubieralne czy słuchawki bezprzewodowe. Nie wszyscy wiedzą, że produkty tego producenta można spotkać również w innych miejscach. Huawei to także jeden z większych producentów urządzeń sieciowych i jeden ze światowych liderów w dziedzinie produkcji aparatury nadawczej do stacji bazowych sieci 5G.

Zdecydowanie jest tego sporo, my natomiast skupimy się na tym, z czego firma znana jest w Polsce najbardziej – elektronice użytkowej. Jako przydatna ściąga posłuży nam oficjalny sklep internetowy producenta – huawei.pl, gdzie znajdziemy cały asortyment, któremu teraz możemy się przyjrzeć.

Ciekawe rozwiązania na każdą kieszeń

W ofercie huawei.pl znajdziemy urządzenia elektroniczne z bardzo szerokiego zakresu cenowego. Od tabletu Huawei MatePad T8, kosztującego 399 złotych, po laptopy klasy premium, jak na przykład Huawei MateBook X Pro (od 6 999 zł). Do tego szereg smartfonów, również z różnej półki cenowej.

Niezależnie od tego, jak dużym budżetem dysponujemy, propozycje tego producenta warte są rozważenia. Zasługują na wzięcie pod uwagę przede wszystkim dlatego, że niezależnie od pułapu cenowego, oferują atrakcyjny stosunek ceny do możliwości, coraz częściej powiązany z szeregiem dodatkowych, unikalnych usług i możliwości, których próżno szukać u innych producentów.

Nabywca urządzeń Huawei, poza często atrakcyjnymi ofertami sprzedażowymi, może liczyć na bogatą ofertę promocyjną sklepu Huawei AppGallery czy pakiet usług posprzedażowych, na czele z gwarancją door-to-door.

Dodatkowo, poszczególne urządzenia tego producenta potrafią ze sobą współpracować, co szczególnie widoczne jest na przykładzie smartfonów i laptopów, gdzie dzięki autorskim rozwiązaniom, np. Funkcji Huawei Share – OneHop można bardzo szybko i wygodnie przesyłać duże ilości danych między tymi urządzeniami, np. Parę GB zdjęć zrobionych smartfonem można w parę chwil przesłać na laptop Zdjęcia czy udostępnić podgląd wyświetlacza smartfona na komputerze.

Poza autorskimi technologiami, urządzenia Huawei korzystają z rozwiązań obecnych na rynku od wielu lat, legitymujących się wzorową opinią wśród użytkowników. Dla przykładu, w ofercie Huawei można znaleźć laptopy pracujące w oparciu o najnowsze generacje procesorów Intel Core oraz AMD Ryzen, z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 10. Podobnie w przypadku smartfonów i tabletów, gdzie wykorzystywany jest system Android, wyposażony w Mobilne Usługi Huawei.

Sklep z promocjami: Huawei AppGallery

Smartfony i tablety Huawei mają dostęp do autorskiego sklepu z aplikacjami, w którym niemal co chwilę pojawiają się nowe, znane i lubiane pozycje, również te autorstwa polskich producentów. Znajdziemy tam takie propozycje z rodzimego rynku jak AutoMapa, Allegro, Empik Go, Rossmann PL czy vod.pl. Nie brakuje również popularnych aplikacji zagranicznych, na czele z TikTok, Aliexpress, mapami Here WeGo czy Microsoft Office.

Tym, co wyróżnia Huawei AppGallery na tle sklepów konkurencyjnych są unikalne, niespotykane w żadnym innym miejscu oferty promocyjne, z których ostatnim hitem jest darmowa i bez limitu czasowego AutoMapa w wersji obejmującej mapę Polski. Osoby, które często podróżują, już na samej AutoMapie mogą zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych rocznie.

Na nabywców smartfonów Huawei nowej generacji czekają też inne prezenty, m. in. 20 zł na pierwsze zakupy w Allegro (o wartości min. 50 zł; warunek do pobranie aplikacji ze sklepu AppGallery) czy trzy miesięczny dostęp do audiobooków i ebooków w aplikacji Empik Go. Tutaj również trzeba pobrać aplikację ze sklepu AppGallery.

Aplikacje bankowe w AppGallery

Co istotne, oferta Huawei AppGallery będzie konsekwentnie rozbudowywana o nowe pozycje, również aplikacje instytucji finansowych. Współpracę z Huawei zapowiedział już mBank, efektem czego jest wprowadzenie do AppGallery aplikacji działającej póki co na smartfonach z GMS.

Dzień później do sklepu z aplikacjami trafiła również aplikacja IKO PKO BP. Coś czuję, że nie jest to ostatnie słowo w tym kontekście i Huawei szybko nas zaskoczy współpracą z kolejnymi bankami.

Wiele, za bardzo niewiele: Huawei Y6p i Huawei MatePad T8

W ofercie firmy Huawei można znaleźć dwa wyjątkowo ciekawe urządzenia, które już od pierwszej chwili zwracają uwagę niespotykanie niską ceną: smartfon Huawei Y6p i tablet Huawei MatePad T8 można kupić już za odpowiednio 599 zł i 399 zł. Okazuje się, że urządzenia w tak niskich cenach mogą oferować naprawdę bardzo wiele.

Huawei Y6p to smartfon wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,3 cala, potrójny moduł aparatu: główny o rozdzielczości 13 megapikseli, ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 megapikseli i ToF (do wykrywania głębi) o rozdzielczości 2 megapikseli oraz potężną baterię o pojemności 5000 mAh. Zgodnie z informacjami producenta, wystarcza ona na 20 godzin przeglądania internetu w technologii 4G albo 36 godzin rozmowy, albo 32 godziny odtwarzania filmów, albo 37 godzin słuchania radia z głośnika. Jak za 599 zł – imponujące możliwości.

W przypadku tabletu Huawei MatePad T8 uwagę zwracają kompaktowe wymiary (boczne ramki mają szerokość zaledwie 4,9 mm, a wyświetlacz zajmuje aż 80% powierzchni urządzenia), korpus wykonany z aluminium oraz niewielka waga – 310 g.

Wewnątrz również jest bardzo ciekawie – bateria o pojemności 5100 mAh zapewnia wystarczająco długi czas pracy (jak deklaruje producent – do 12 godzin odtwarzania wideo albo przeglądania stron internetowych), a oprogramowanie ułatwia wykorzystanie tabletu przez wszystkich członków rodzinnych (wbudowane aplikacje dedykowane dzieciom i narzędzia kontroli rodzicielskiej) i chroni wzrok użytkowników (możliwość włączenia filtra światła niebieskiego). Za Huawei MatePad T8 nabywcy przyjdzie zapłacić jedyne 399 złotych – w tej cenie to z pewnością jeden z najbardziej atrakcyjnych wyborów, jakich można dokonać.

Jak wykazały powyższe przykłady, oferta firmy Huawei jest bardzo szeroka i z pewnością warto zapoznać się z nią dokładniej, szukając nowych nabytków z zakresu elektroniki użytkowej. Znajdziemy w niej sporo ciekawostek na każdą kieszeń, a nawet bardzo podstawowe modele oferują wyjątkowo sporo możliwości.

Wpis powstał przy współpracy z Huawei Polska