Nowy smartfon Oppo A3 5G trudno ocenić

Na pierwszy rzut oka nowy smartfon Oppo A3 5G wygląda na całkiem atrakcyjną propozycję. Niestety, ma sporo słabych stron, które mogą zniechęcić wiele osób do jego zakupu.

Co oferuje nowy smartfon Oppo A3 5G? Specyfikacja

Zacznijmy od mocniejszych stron tego urządzenia, bo jednak ma ich kilka. Producent podkreśla przede wszystkim wytrzymałość na wstrząsy i upadki, co mają potwierdzać certyfikat MIL-DTS-810H i testy SGH. Ponadto konstrukcja jest odporna na zachlapania i pył zgodnie z kryteriami normy IP54.

Wśród zalet należy też wymienić wyświetlacz o jasności do 1000 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, akumulator o pojemności 5100 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W (ładowarka w zestawie) i aparat główny na tyle o rozdzielczości 50 Mpix z przysłoną f/1.8. Przydatna może być również funkcja zwiększenia głośności do 300%.

źródło: producent

Dobrą wiadomością jest także to, że smartfon Oppo A3 5G oferuje modem 5G, slot na kartę microSD, obsługę USB OTG, czytnik linii papilarnych, dual SIM, Bluetooth 5.3 i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Ilość pamięci też może być wystarczająca dla mniej wymagających użytkowników – na pokładzie jest 6 GB RAM LPDDR4X i 128 GB wbudowanej pamięci.

Niestety – i tu przechodzimy do słabszych stron – producent zastosował w tym modelu wolną i przestarzałą już pamięć eMMC 5.1, która powinna już odejść do lamusa. Podobnie jak rozdzielczość HD+ przy 6,67-calowym ekranie, bowiem przekłada się to tylko na 264 ppi. Podobnie niesatysfakcjonujący może być fakt, że na przodzie jest 5 Mpix aparat, a sercem urządzenia został układ MediaTek Dimensity 6300.

Gwoli formalności trzeba jeszcze dodać, że smartfon Oppo A3 5G pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką ColorOS 14.0.1, ma wymiary 165,7x76x7,7 mm i waży 187 gramów.

Smartfon Oppo A3 5G – cena, dostępność

Nowy smartfon Oppo A3 5G trafił do sprzedaży w Indiach, gdzie jest sprzedawany za 15999 rupii, co jest równowartością około 740 złotych. Nie wiadomo, czy będzie dostępny również w innych krajach.