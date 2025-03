Opaska Huawei Band 10 debiutuje w Polsce. Pewne rzeczy się nie zmieniają

Dzisiaj, niespełna miesiąc po oficjalnej prezentacji, do polskich sklepów trafia opaska Huawei Band 10. Najnowszy model nie przynosi może rewolucyjnych zmian względem poprzedniej generacji, ale i tak zasługuje na to, by się nim zainteresować.

Co oferuje opaska Huawei Band 10?

Prezentacja Huawei Band 10 odbyła się w lutym – to inteligentna opaska monitorująca zdrowie i aktywność. Jej poprzedniczka – Huawei Band 9 – wywołała u mnie bardzo pozytywne wrażenie, czemu wyraz dałem, przyznając jej w recenzji notę 8/10. Tym razem nie powinno być inaczej, bo też… niewiele się na dobrą sprawę zmieniło.

Zupełnie jak Dziewiątka, opaska Huawei Band 10 ma delikatnie zakrzywiony panel AMOLED o przekątnej 1,47 cala oraz rozdzielczości 194×368 pikseli z trybem Always-On. Nie zmienił się również czas pracy sięgający 14 dni i czas ładowania wynoszący 3 kwadranse, wodoszczelność konstrukcji (5 ATM) oraz gabaryty: grubość to niecałe 9 mm, a waga – około 15 gramów.

Jeśli chodzi o funkcjonalność, to możecie liczyć przede wszystkim na pomiar pulsu i natlenienia krwi, monitorowanie czasu i jakości snu oraz śledzenie aktywności w ponad 100 trybach sportowych. Dopełnieniem całości są powiadomienia, terminarz i prognoza pogody. Niestety nadal nie porozmawiacie przez opaskę ani nie zapłacicie nią w sklepie.

Huawei Band 10 (fot. Huawei)

W porównaniu do poprzedniczki, nowa opaska ma przede wszystkim lepiej radzić sobie z monitorowaniem snu i oferować bardziej rozbudowane raporty na temat nocnego odpoczynku. Zwiększona została też, ponoć, precyzja pomiarów podczas treningów – między innymi za sprawą sztucznej inteligencji. Zaawansowane algorytmy pomogą również w wykrywaniu anomalii w pracy serca.

Krótko mówiąc: to dość proste urządzonko, pomagające trzymać rękę na pulsie i przynajmniej do pewnego stopnia mieć kontrolę nad swoim zdrowiem i kondycją. Ile zatem trzeba na nie wydać?

Sześć wariantów do wyboru. Ile kosztuje Huawei Band 10? Cena

Producent przygotował sześć wariantów opaski: dwa z obudową wykonaną z polimeru (czarny i różowy) oraz cztery z aluminiową obudową (niebieski, fioletowy, zielony i biały ze srebrnym korpusem). We wszystkich przypadkach paski są wykonane z hipoalergicznego fluoroelastomeru.

Sześć wariantów Huawei Band 10 (fot. Huawei)

Cena w przypadku polimerowej konstrukcji wynosi 219 złotych, a celując w obudowę z aluminium, trzeba będzie dopłacić trzy dyszki, czyli zapłacić 249 złotych. W wybranych sklepach obie wersje można kupić w niższych cenach – odpowiednio za 199 i 219 złotych, czyli taniej o 20 złotych w pierwszym i 30 złotych w drugim przypadku.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pomimo inflacji sugerowana cena opaski (249 złotych) jest dokładnie taka sama jak w przypadku Huawei Band 9 oraz Huawei Band 8, a nawet Huawei Band 7 i Huawei Band 6.