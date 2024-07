Takiego składaka jeszcze nie było. Co szykuje Huawei?

Najnowsze pojawiające się w sieci doniesienia wskazują, że Huawei przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego rodzaju składanego urządzenia. Firma planuje sprzedawać potrójnie składanego smartfona. Co o nim wiemy?

Dla Huawei składaki to żadna nowość

Huawei ma już w swojej ofercie kilka składanych smartfonów, które zyskały uznanie użytkowników. Wśród nich znajdują się modele takie jak Mate Xs 2, Mate X3 oraz Pocket S. Mate Xs 2, wprowadzony na rynek w 2022 roku, wyróżnia się unikatowym designem z ekranem zawijanym na tył urządzenia. Podobną koncepcję przyjął Honor ze swoim modelem V Purse, który zadebiutował we wrześniu 2023 roku.

W lutym 2024 roku pojawiły się pierwsze plotki na temat nowego, potrójnie składanego smartfona Huawei. Informacje sugerowały, że chiński producent zaczyna zaopatrywać się w materiały potrzebne do produkcji tego innowacyjnego typu urządzenia. Spekulowano, że nowy model może mieć kształt przypominający literę „Z” lub „G”, dzięki dwóm zawiasom tworzącym harmonijkowy ekran. Wyświetlacze miałyby być dostarczone przez BOE, a zawiasy przez Zhaoli lub Fusdę. Teraz pojawiła się nowa dawka informacji w tym temacie.

Klasyczne składaki to już nuda?

Portal Gizmochina informuje, że Richard Yu, dyrektor wykonawczy firmy potwierdził, że projekt jest w toku, choć szczegóły pozostają tajemnicą. Urządzenie ma oferować wiele nowości, a jego rozwój przebiega płynnie. Tym samym możemy powiedzieć, że producent oficjalnie potwierdził pojawiające się wcześniej plotki o planach wprowadzenia na rynek takiego nietypowego smartfona.

Według najnowszych informacji potrójnie składany smartfon Huawei będzie wyposażony w unitowy system zawiasów, umożliwiający zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne składanie. Urządzenie ma zostać wyposażone w wyświetlacz o przekątnej około 10 cali, co znacząco przewyższa składaki, które obecnie dostępne są na rynku. Spekuluje się, że nowy model może zadebiutować już we wrześniu tego roku, co zbiegnie się z rocznicą premiery Mate X5.

Huawei złożyło również wniosek patentowy dotyczący „składanego urządzenia ekranowego”, który został ogłoszony w marcu tego roku przez Chińskie Biuro Własności Intelektualnej. Zgodnie z patentem, prototyp nowego smartfona jest już w zaawansowanym stadium rozwoju. Z kolei Digital Chat Station twierdzi, że potrójnie składany model będzie napędzany przez chip z serii Kirin 9.