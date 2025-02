Polacy chętnie korzystają z AI, ale chcą też więcej regulacji

Sztuczna inteligencja to technologia lubiana wśród polskich użytkowników. Korzystają z niej coraz częściej – nie tylko w pracy, ale także w codziennym życiu. Jednocześnie oczekują wprowadzenia rygorystycznych norm co do jej zastosowania. Jakie jeszcze spostrzeżenia ujawniły najnowsze statystyki?

AI zadomowiło się w Polsce

Temat sztucznej inteligencji i narzędzi o nią opartych wraca niczym bumerang. Zarówno mniejsi, jak i więksi twórcy oprogramowania udostępniają coraz więcej funkcji AI w swoich programach i aplikacjach. Wygląda na to, że mieszkańcy Polski lubią je sprawdzać – nie tylko podczas pracy, lecz również w życiu prywatnym. Sztuczna inteligencja wspomaga w poszerzaniu wiedzy, a także w organizacji codziennych obowiązków.

Już od początku lutego 2025 roku w Polsce obowiązują pierwsze przepisy europejskiego AI Act. Mimo to wielu użytkowników narzędzi sztucznej inteligencji zastanawia się, czy poziom ochrony danych i wdrażane regulacje są wystarczające dla ich bezpieczeństwa. Okazuje się, że prawie połowa z nas chce, aby korzystanie z AI było lepiej unormowane.

W czym pomaga nam sztuczna inteligencja i czego się obawiamy?

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez SW Research na zlecenie grupy Future Mind, już 7% Polaków korzysta z narzędzi opartych o generatywną sztuczną inteligencję w życiu prywatnym co najmniej raz dziennie, a 17% minimum raz w tygodniu. Respondenci przyznają, że AI w przyszłości może:

wspomóc w poszerzaniu wiedzy i umiejętności (44%);

pełnić funkcję asystenta (30%);

pełnić funkcję współpracownika (14%);

pełnić rolę terapeuty (12%).

Korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji wśród Polaków jest zmienne dla różnych przedziałów wiekowych – co raczej nie dziwi. Osoby w wieku od 20 do 34 lat sięgają po technologię AI najczęściej – aż 55% respondentów z tego przedziału wiekowego przyznaje, że z niej korzysta. W nieco starszej grupie (34-49 lat) odsetek ten wynosi około 45%, a dla osób od 50-65 lat sięga 37%.

Odsetek respondentów korzystających z AI w poszczególnych przedziałach wiekowych (opracowanie: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl na podstawie danych Future Mind)

Choć wielu Polaków decyduje się na wykorzystanie generatywnych narzędzi AI, wielu martwi się o negatywne skutki – zarówno w kwestii bezpieczeństwa danych, jak i dbałości o relacje międzyludzkie. Użytkownicy wskazują, że obawiają się:

ryzyka naruszenia prywatności (44%);

szerzenia dezinformacji i manipulacji (43%);

tworzenia nowoczesnej, groźnej broni (37%);

dehumanizacji relacji międzyludzkich (35%);

inwigilacji za pośrednictwem algorytmów (34%);

obniżenia zdolności krytycznego myślenia (25%).

Obawy Polaków wobec AI (opracowanie: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl na podstawie danych Future Mind)

Generatywne narzędzia sztucznej inteligencji zadomowiły się w Polsce. Jednak wygląda na to, że do tej technologii nadal podchodzimy z dystansem i oczekujemy, iż w przyszłości zostaną wdrożone odpowiednie regulacje i nieco bardziej rygorystyczne normy prawne.