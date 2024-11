Stworzyli pierwszy składany smartfon. Właśnie ogłosili upadłość

Royole Technologies to chińska firma, która wprowadziła do sprzedaży pierwszy składany smartfon na świecie. Jej historia dobiegła jednak końca – kłopoty finansowe sprawiły, że złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, a sąd – po kilkumiesięcznym analizowaniu sytuacji – go przyjął.

Koniec firmy Royole Technologies, która dała światu pierwszy składany smartfon

Samsung był pierwszym liczącym się producentem, który zaprezentował i wprowadził do sprzedaży składany smartfon. Nie był jednak pierwszym w ogóle, bo kilka miesięcy przed nim – w 2018 roku – swoje urządzenie tego typu przedstawiła mało znana firma Royole Technologies. Niestety historia nie ma happy endu – to chińskie przedsiębiorstwo właśnie ogłosiło upadłość.

Firma Royole Technologies powstała w 2012 roku i wzięła sobie za cel opracowanie smartfona ze składanym wyświetlaczem. Ta sztuka udała jej się w 2018 roku – FlexPai miał pojedynczy, 7,8-calowy wyświetlacz AMOLED, który – w przeciwieństwie do większości późniejszych modeli konkurencji – składał się na zewnątrz, a nie do wewnątrz.

Royole FlexPai (źródło: Royole)

Dwa lata później producent wprowadził do sprzedaży stanowiące duży krok naprzód urządzenie drugiej generacji, mianowicie Royole FlexPai 2, ale wtedy już musiał walczyć z rosnącą konkurencją, przede wszystkim w postaci marek Samsung i Huawei.

Prób było wiele, ale to nie wystarczyło. Żegnaj, Royole Technologies

Choć urządzenia spod znaku Royole FlexPai były na swój sposób rewolucyjne, nie wystarczyło to, by osiągnąć spektakularny sukces, a nawet, by utrzymać się na powierzchni. Odpowiedzialna za nie firma wpadła w długi i nie była w stanie spłacić tych należności. W efekcie już 15 maja 2024 roku złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości, a teraz został on oficjalnie przyjęty. W ten sposób właściwie kończy się jej historia.

Nie można jednak powiedzieć, że nie próbowała. Pierwszy składany smartfon na świecie nie jest bowiem jedynym osiągnięciem Royole Technologies. Chiński producent wprowadził także do sprzedaży najcieńszy kolorowy wyświetlacz elastyczny i pierwszą zakrzywioną deskę rozdzielczą do samochodu. Współpracował też z domem mody Louis Vuitton, aby przygotować linię torebek z elastycznymi wyświetlaczami.