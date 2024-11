Cyberpunk 2077 na smartfonach? Pojawił się kolejny sposób

Xbox Cloud Gaming pozwalał na odpalenie setki gier dostępnych w usłudze Game Pass, jednak przerastał go dostęp do kupionych przez nas tytułów. Na szczęście taki układ lada chwilę odejdzie w zapomnienie.

W co można zagrać przez Xbox Cloud Gaming?

Pytając się o to, w co można zagrać za pomocą chmurowej usługi Xboksa, najłatwiej było powiązać wybór z biblioteką Xbox Game Pass. Oznaczało to, że zyskiwaliśmy dostęp do ponad 400 tytułów, od strategii pokroju Age of Mythology: Retold, gier akcji, takich jak nowe Call of Duty Black Ops 6 czy niezależnech perełek w stylu Darkest Dungeon czy Dead Cells.

Co jednak, jeżeli od czasu do czasu zdarzało Wam się kupić tytuł spoza Game Passowej biblioteki? Przykładowo kupiliście Forzę Motorsport 7 przed usunięciem jej z cyfrowej biblioteki, lub tak spodobał Wam się niedostępny już w usłudze Hades, że chcieliście mieć go na własność? Czekała na Was przykra rzeczywistość – Cloud Gaming nie obsługiwał gier z Waszej biblioteki.

Cyberpunk 2077 na smartfonie nie tylko z Nvidią

Od jakiegoś czasu mówiło się, że Xbox chce rozszerzyć usługę chmurową o opcję odpalania gier z naszych list zakupionych tytułów. Nie wiadomo było jednak, kiedy dokładnie nowa funkcja zadebiutuje. Okazuje się, że to już teraz.

Na oficjalnym blogu Xbox Wire podano do wiadomości, że abonenci Xbox Game Pass Ultimate otrzymali możliwość streamowania wybranych gier z biblioteki na aplikacji Xbox Cloud Gaming. W ramach przypominajki – oprogramowanie jest dostępne nie tylko na smartfonach, PC i tabletach, ale też na telewizorach Samsunga, przystawce multimedialnej Amazon Fire czy na goglach VR Meta Quest 2, Meta Quest 3 oraz Meta Quest Pro.

Xbox Cloud Gaming stanie się kolejnym sposobem na uruchomienie Cyberpunka 2077 na smartfonach (i nie tylko) (Źródło: CDProjekt Red)

Na ten moment lista gier obejmuje 50 pozycji. Wśród nich warto wymienić m.in. Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Kompletna, Star Wars Outlaws, Metro Exodus, Cyberpunk 2077 czy Balatro. Całość ma być oczywiście sukcesywnie rozwijana.

Wygląda na to, że listopad 2024 roku to dość „chmurny” okres. Chwilę temu opisywaliśmy pojawienie się streamingu w chmurze na PlayStation Portal, a na początku miesiąca zmiany dotknęły usługę GeForce Now. Ciekawe, czy te ruchy przełożą się na wzrost znaczenia cloud gamignu w 2025 roku.