PlayStation Portal wkrótce uwolni się od PS5

Minął ponad rok od premiery PlayStation Portal. Konsola od pierwszego dnia była traktowana jako dość drogie przedłużenie PlayStation 5. Wkrótce jednak sprzęt częściowo wyrwie się z łańcucha stacjonarnego brata.

PlayStation Portal w pigułce

Jeżeli już zdążyliście zapomnieć o nowym handheldzie Sony, to warto przypomnieć, o czym mowa. PlayStation Portal (znany wcześniej jako Project Q) to przenośne urządzenie do grania w gry z PlayStation 5? Czy firma zastosowała w tym przypadku technologię przyszłości upychającą moc stacjonarnej konsoli w sprzęt wielkości tabletu? Niekoniecznie.

Ostatnie, świeże wcielenie PlayStation Portal – jubileuszowy, limitowany model wydany na 30-lecie konsoli (źródło: PlayStation)

W praktyce na 8-calowym ekranie LCD o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania 60 Hz, umieszczonym „pomiędzy” połówkami DualSense’a, mogliśmy grać wyłącznie w tytuły odpalone na naszym PlayStation 5 wewnątrz jednej sieci Wi-Fi. Żadnych usług chmurowych czy gier uruchamianych natywnie na bebechach maszyny.

PlayStation Portal nabiera sensu

Na oficjalnej stronie PlayStation Hiromi Wakai, wiceprezes ds. zarządzania produktami w Sony Interactive Entertainment, zapowiedział nową aktualizację do PS Portal. Oprócz poprawek związanych z kontrolą głośności, konsola zyska opcję odpalania gier w chmurze. Żadnego wymogu podpięcia do PS5, żadnego niewidzialnego chomąta w postaci domowego Wi-Fi – alleluja!

Muszę jednak nieco ostudzić Wasz zapał. Po pierwsze, mówimy tu na razie o wersji beta, która może być nieco kapryśna. Po wtóre, usługa będzie dostępna wyłącznie dla abonentów PlayStation Plus Premium, czyli najwyższego poziomu subskrypcji o podstawowej cenie 630 złotych rocznie.

Nie wszystkim spodoba się też fakt, że biblioteka dostępnych gier w chmurze nie składa się ze wszystkich posiadanych przez Was tytułów. Na start możliwe będzie uruchomienie ponad 120 pozycji, m.in. Dave the Diver, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise czy Ratchet & Clank: Rift Apart.

Sony podało również wymagania sieci do płynnej zabawy. Aby streamować w rozdzielczości HD, potrzeba stabilnego internetu o prędkości 7 Mb/s, a rozgrywka w Full HD wymaga łącza 13 Mb/s.

Miejmy nadzieję, że z czasem Sony udoskonali funkcję i pojawi się więcej gier, w tym opcja uruchomienia w chmurze tytułów z PlayStation 4 oraz PS3.