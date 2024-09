Nowe tablety Huawei są wyjątkowo smukłe i lekkie. Co oferują?

Huawei zaprezentował najnowsze modele swoich tabletów – MatePad Pro 12.2 oraz MatePad 12 X. Oba urządzenia wyróżniają się nie tylko specyfikacją, ale również wyjątkową smukłością i lekkością, co sprawia, że są jednymi z najlżejszych i najcieńszych tabletów na rynku. Co dokładnie oferują te urządzenia?

Huawei MatePad Pro 12.2 – specyfikacja

MatePad Pro 12.2 to flagowy model Huawei, który przyciąga uwagę zarówno swoim wyglądem, jak i specyfikacją. Ważący zaledwie 508 gramów i mający jedynie 5,5 mm grubości tablet jest jednym z najcieńszych i najlżejszych urządzeń w swojej kategorii. Jeśli chodzi o design, to ciekawym elementem jest pokrycie tylnego panelu materiałem przypominającym teksturą włókna jedwabiu.

MatePad Pro 12.2 (źródło: Huawei)

Producent wyposażył tablet w wyświetlacz OLED o przekątnej 12,2 cala i rozdzielczości 2800×1840 pikseli z częstotliwością odświeżania ekranu na poziomie 144 Hz. MatePad Pro 12.2 może pochwalić się też jasnością sięgającą nawet 2000 nitów, a także współczynnikiem kontrastu wynoszącym 20000000:1. Ponadto złota wersja kolorystyczna dostępna jest z ekranem PaperMatte który eliminuje aż 99% odbić światła, co sprawia, że jest czytelny nawet w nasłonecznionym otoczeniu.

MatePad Pro 12.2 (źródło: Huawei)

Pod obudową MatePad Pro 12.2 znajduje się akumulator o pojemności 10100 mAh, który umożliwia nawet do 13 godzin nieprzerwanego odtwarzania wideo. Warto też podkreślić obecność technologii SuperCharge o mocy 100 W, która pozwala na szybkie ładowanie. Producent nie pochwalił się jeszcze chipsetem, jaki znalazł się pod maską. Wiadomo jednak, że sprzęt występuje w konfiguracji z 12 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Warto także dodać, że Huawei pochwalił się akcesoriami przygotowanymi do tego modelu. Tablet obsługuje rysik Huawei M-Pencil 3. generacji, oferujący 10000 poziomów nacisku. Co więcej, producent wprowadził na rynek dedykowaną do tego modelu klawiaturę wykorzystującą technologię NearLink.

Specyfikacja Huawei MatePad 12 X

Drugi z najnowszych tabletów Huawei, czyli MatePad 12 X, to urządzenie stworzone z myślą o użytkownikach szukających balansu między wydajnością a mobilnością. Model ten waży 555 gramów i ma 5,9 mm grubości.

Producent wyposażył go w 12-calowy ekran o rozdzielczości 2.8K z częstotliwością odświeżania 144 Hz i maksymalnie 1000 nitową jasnością. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że wyświetlacz ma proporcje 3:2. Podobnie jak opisany powyżej MatePad Pro 12.2, również ten oferuje technologię PaperMatte. Urządzenie będzie występować w dwóch wariantach – ze standardowym oraz „papierowym” ekranem.

MatePad 12 X (źródło: Huawei)

MatePad 12 X jest wyposażony również w 10100 mAh akumulator, który (jak deklaruje producent) pozwala na około 14 godzin pracy na jednym ładowaniu, co czyni go wyjątkowo wytrzymałym w codziennym użytkowaniu. Dzięki technologii TurboCharge o mocy 66 W urządzenie można naładować do pełna w ciągu zaledwie 80 minut.

Tablet będzie dostępny w dwóch konfiguracjach – z 8 GB RAM (standardowy ekran) i 12 GB RAM (wyświetlacz PaperMatte). MatePad 12 X wspiera aplikacje do kreatywnej pracy, takie jak Huawei Notes czy GoPaint, co ma uczynić go idealnym narzędziem dla artystów, grafików oraz osób zajmujących się projektowaniem. Z urządzeniem współpracuje również rysik M-Pencil oraz klawiatura obsługująca NearLink.

Huawei MatePad Pro 12.2 i MatePad 12 X – cena, dostępność

Na początek dobra informacja, ponieważ oba modele będą dostępne w naszym kraju. Ich sprzedaż ma rozpocząć się już 14 października 2024 roku – to wówczas poznamy ich polską cenę. Znamy jednak już ceny w euro.

Huawei MatePad Pro 12.2 ze standardowym wyświetlaczem będzie kosztować 849 euro (równowartość około 3620 złotych), a z ekranem PaperMatte 999 euro (~4260 złotych). Z kolei MatePad 12 X w standardowej wersji został wyceniony na 549 euro (~2340 złotych), a wersja z matowym ekranem na 649 euro (~2770 złotych).