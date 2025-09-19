Premiera Huawei MatePad 12 X 2025. Na jego ekran przyjemnie będzie patrzeć

Huawei postanowił dziś rozpieścić swoich fanów, a także wielu geeków. Wraz ze smartwatchami został pokazany tablet Huawei MatePad 12 X 2025. Firma wspomniała również o nowych smartfonach Huawei Nova 14.

Smukła obudowa Huawei MatePad 12 X 2025 skrywa intrygujące wnętrze

Oficjalnie zadebiutowały smartwatche Huawei Watch GT 6 i Watch GT 6 Pro, a recenzję Huawei Watch GT 6 Pro przeczytacie już na łamach Tabletowo.pl. Nowe smartwatche to jednak nie koniec atrakcji, które przygotowali Chińczycy. Do coraz większego portfolio producenta dołączył tablet Huawei MatePad 12 X 2025.

Uwagę zwraca smukła obudowa, której wymiary wynoszą 183 x 270 mm x 5,9 mm, a waga to 555 g. Równie intrygujący jest 12-calowy ekran PaperMatte o rozdzielczości 2800 x 1840 pikseli, maksymalnej jasności 1000 nitów i częstotliwości odświeżania do 144 Hz. Nowa architektura lepiej radzi sobie z odprowadzaniem nadmiaru ciepła, a wzrost wydajności względem poprzednika ma wynosić 27%.

Na pokładzie znalazło się też miejsce dla 12 GB RAM i 256 GB przestrzeni na dane użytkownika. Do tego dochodzi kamera 50 Mpix umieszczona z tyłu i przednia 8 Mpix. Akumulator o pojemności 10100 mAh można ładować z mocą 66 W. Nie zabrakło Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 7. Za łączność kablem odpowiada USB 3.1 Gen 1. Wypada jeszcze wspomnieć o dwóch mikrofonach i sześciu głośnikach.

Premiera Huawei MatePad 12 X 2025 w Paryżu – fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Tablet został zaprezentowany wraz z nowym rysikiem Huawei M-Pencil Pro. Wprowadzone w nim usprawnienia mają zostać docenione podczas pracy kreatywnej, a nowe menu kołowe zapewnia szybki dostęp do narzędzi, pędzli i palet kolorów – wystarczy wykonać prosty gest uszczypnięcia. Ponadto rysik obsługuje ponad 16 tys. poziomów czułości nacisku i powinien sprawdzić się podczas pisania czy malowania.

Huawei MatePad 12 X może być podłączony do etui z fizyczną klawiaturą, a także nic nie stoi na przeszkodzie, aby po oprogramowaniu poruszać się korzystając z myszki. Wyraźnie widać, że producent mocno stawia na pracę i wielozadaniowość. To wszystko działa oczywiście pod kontrolą HarmonyOS.

Huawei MatePad 12 X 2025 – fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Cena Huawei MatePad 12 X 2025 i dostępność

Na polski cennik musimy jeszcze trochę poczekać. Tablet Huawei MatePad 12 X jest już jednak oferowany w Wielkiej Brytanii w cenie 599 funtów z klawiaturą, aczkolwiek bez nowego rysika w zestawie.

Jeszcze kilka słów o nowych smartfonach

Podczas dzisiejszego wydarzenia firma wspomniała także o nowych smartfonach z serii Huawei Nova 14. Mamy otrzymać urządzenia, które wniosą fotografię portretową na wyższy poziom. Do tego dojdą akumulatory 5500 mAh, szybkie ładowanie do 100 W, bogaty zestaw funkcji AI, wyświetlacze OLED i inne ciekawe rozwiązania.

Na szczegóły dotyczące cennika i daty premiery w Polsce musimy poczekać.