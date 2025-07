Huawei pokazał nowy rysik. Użytkownicy docenią jego możliwości

Huawei M-Pencil Pro powinien zainteresować osoby, które względem rysików mają większe wymagania. Wśród zalet znajduje się przydatny przycisk.

Co oferuje rysik Huawei M-Pencil Pro?

Huawei MatePad Pro 12.2 2025 to dowód, że producent potrafi dostarczyć bardzo dobre tablety. Cieszy też to, że w zestawie – oprócz klawiatury – otrzymujemy rysik M-Pencil 3. generacji, który dla większości użytkowników będzie ponad zadowalającym dodatkiem. Co jednak z osobami, które potrzebują rysika z nieco wyższej półki? Dla nich został przygotowany M-Pencil Pro, który właśnie zadebiutował na (póki co chińskim) rynku.

Wypada zacząć od podania podstawowej informacji, a więc rysik obsługuje 16384 poziomów nacisku. Sprzedawany jest z trzema wymiennymi końcówkami – pierwsza przeznaczona jest do malowania, druga ma świetnie sprawdzić się podczas standardowego pisania, a trzecia została zaprojektowana z myślą o mikropisaniu. Ponadto producent skupił się na tym, aby M-Pencil Pro możliwie najlepiej odwzorowywał ruch prawdziwego pędzla, co z kolei ma zapewnić bardziej naturalne wrażenia w trakcie malowania.

Tworzenie treści powinna ułatwić funkcja szybkiego przełączania się pomiędzy różnymi kształtami pióra czy pędzla – wystarczy ścisnąć rysik. Ściśnięcie obudowy zapewnia też dostęp do palety kolorów i innych narzędzi. Natomiast dwukrotnie ściśnięcie pozwala na sprawne przełączanie się pomiędzy rysowaniem/pisaniem a wymazywaniem.

Użytkownicy powinni docenić również przycisk umieszczony na górze, który aktywuje inteligentnego asystenta Celia. Z jego pomocą można uruchomić wskazaną aplikację, zarządzać wydarzeniami w kalendarzu i wiele więcej. Natomiast dwukrotne naciśniecie tego samego przycisku umożliwia przejście do funkcji transkrypcji mowy na tekst, a więc w każdej chwili można szybko wprowadzić spory kawałek tekstu.

Huawei M-Pencil Pro to jeszcze funkcja NearLink, która – jak zapewnia producent – pozwala na zlokalizowanie zgubionego rysika nawet w odległości 50 metrów. Co więcej, sprzęt zostanie wykryty również, gdy znajduje się na innym piętrze.

Huawei M-Pencil Pro – cena i dostępność

Rysik obecnie pojawił się w przedsprzedaży w Chinach. Został wyceniony na 699 juanów, co jest równowartością około 353 złotych. Na informacje związane z dostępnością na innych rynkach musimy poczekać.