PayDay 2 do odebrania za darmo!

PayDay 2 to wyjątkowo udana produkcja, którą fani wirtualnego napadania na banki i inne miejsca, w których można się obłowić, znają od dawna. Jeśli jednak należycie do grona osób, które dotychczas nie miały okazji, by się z nią zapoznać, to mam dla Was naprawdę dobre wieści. Do 15.06.2023 macie możliwość dodania jej do swojej biblioteki gier w jedynej uczciwej cenie – za darmo!

PayDay 2 to wciąż dobra gra…

Pomimo faktu, iż zadebiutowała w sierpniu 2013 roku (prawie 10 lat temu!), to wciąż cieszy się sporym uznaniem. W ciągu ostatnich 24 godzin grało w nią niemal 31000 osób jednocześnie, natomiast podczas pisania tego artykułu, wirtualną bronią i w maskach wymachuje ponad 21000 graczy. Fakt, nie jest to liczba tak wielka, jak najwyższy wynik osiągnięty przez grę 6 lat temu (niemal 250000 graczy jednocześnie), jednak biorąc poprawkę na leciwość wspomnianego tytułu, jest to dobry wynik.

PayDay 2 wciąż cieszy się popularnością, choć trzeba przyznać, że okres świetności ma już dawno za sobą (fot. Tabletowo.pl)

6.5 Ocena

…którą możecie zgarnąć za darmo!

W ramach cotygodniowego rozdawnictwa gier w Epic Games Store możemy dodać wspomnianą już produkcję do naszego konta, całkowicie bez opłat. Jeśli jeszcze jakimś cudem nie zdołaliście się zapoznać z historią Dallasa i jego ekipy, zdecydowanie polecam to zrobić! Kilka lat temu na Steam można również było zgarnąć ten tytuł bez dodatkowych opłat, więc razem ze znajomym uznaliśmy, że warto będzie dać szansę tej produkcji (w końcu była za okrągłe 0 złotych).

W kooperacji bawiliśmy się doprawdy wybornie! Jeśli jednak nie przepadacie za grą z innymi ludźmi, to bez większego problemu możecie zagrać również solo. Wówczas w Waszych towarzyszy wcieli się AI i wspólnie będziecie mogli rabować warte setki tysięcy dolarów kosztowności, worki z pieniędzmi, czy nawet sprzęt elektroniczny. Zasadniczo wszystko, co przedstawia jakąkolwiek wartość – wliczając w to bomby atomowe…

Biorąc pod uwagę fakt, że niebawem mamy doczekać się PayDay 3, zdecydowanie warto zapoznać się z poprzednikiem! To co, czas obrobić kilka banków…?