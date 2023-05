Mortal Kombat 1 – szykujcie się na nowe łubudubu

Dość niespodziewanie świat obiegła informacja, że powstanie Mortal Kombat 1, czyli odświeżone uniwersum w zupełnie nowym wydaniu. Kiedy premiera? Na jakich platformach zadebiutuje gra? Zobaczcie, co wiemy o MK1!

Mortal Kombat 1 coraz bliżej

Od kilku lat wiemy, że zespół odpowiedzialny za Mortal Kombat pracuje nad bijatyką skierowaną wyłącznie na obecną generację konsol. Porzucenie old genów (Xbox One i PS4) jest dobrą decyzją, biorąc pod uwagę to, jak bardzo ograniczają one nowe tytuły. Deweloperzy chcą wyciągnąć maksimum możliwości z PS5 oraz Xbox Series X|S. Dość niespodziewanie w czwartek świat obiegła informacja, że powstanie Mortal Kombat 1 i zadebiutuje już 19 września.

Grafika promująca Mortal Kombat 1 (źródło: Cenega Polska)

Ma to być to samo, znane nam uniwersum, ale w odświeżonej i przystosowanej do współczesnych realiów wersji. Co dokładnie znajdziemy w fabule MK1? Trudno powiedzieć, gdyż w udostępnionych materiałach nie pokazano aż tak dużo. Wiemy jednak, że w grze dostępne będą kultowe postacie, jak Scorpion, Sub-Zero, Raiden czy Kung Lao.

Koledzy przybędą Ci na pomoc

W Mortal Kombat 1 dostępna będzie również lista wojowników Kameo, czyli wyjątkowych postaci, które współpracując, pomogą Ci podczas pojedynków, „zwiększając Twoje możliwości” – cokolwiek to znaczy, bo na szczegóły przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Według zapowiedzi MK1 ma być nowym początkiem dla franczyzy.

W grze dostępny będzie tryb fabularny, który ma porwać w myśl kinowej narracji oraz zapewniać nieoczekiwane zwroty akcji. Ed Boon, dyrektor kreatywny NetherRealm Studios stwierdził, że Mortal Kombat 1 to nowy początek dla franczyzy. Jesteśmy bardzo podekscytowani, dzieląc się oryginalną historią i nowym podejściem do klasycznych postaci z naszymi fanami.

Mortal Kombat 1 będzie dostępny w kilku wersjach. Edycja standardowa ma zostać udostępniona w wersji fizycznej na platformy PS5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch. Edycja premium, która obejmie także pakiet bojowy, wczesny dostęp do gry od 14 września oraz 1250 smoczych kryształów, zostanie wydana tylko na PlayStation i Xboxy.

Z kolei w edycji kolekcjonerskiej znajdzie się jeszcze 16,5-calowa rzeźba Liu Kanga, która jest inspirowana skórką postaci w grze, a także trzy wyjątkowe wydruki, stalowe pudełko oraz dodatkowe 1450 smoczych kryształów.