Laptop z dwoma ekranami? To więcej możliwości niż myślisz

Dwa ekrany w laptopie? To może brzmieć jak niepotrzebny dodatek, ale ASUS przekonuje, że to rewolucja w mobilnej pracy. Dzięki nowoczesnemu designowi, mocnym podzespołom i elastycznym trybom pracy, ASUS Zenbook DUO 2025 może stać się idealnym narzędziem dla każdego, kto ceni sobie wielozadaniowość.

Dwa ekrany to setki możliwości

Zenbook DUO 2025 to laptop, który na nowo definiuje pojęcie multitaskingu. Dwa 14-calowe ekrany OLED o rozdzielczości 3K, odświeżaniu na poziomie 120 Hz i jasności wynoszącej 500 nitów, współpracują ze sobą w pięciu trybach, adaptując się do potrzeb użytkownika. W trybie desktopowym, po odłączeniu klawiatury i rozłożeniu stalowego wspornika, ekrany tworzą pionową konfigurację o łącznej przekątnej 19,8 cala.

To idealne rozwiązanie dla programistów czy analityków. Na górnym panelu możesz przeglądać kod lub arkusze danych, podczas gdy dolny służy do notatek czy komunikacji na Teams czy innych komunikatorach. Dzięki funkcji ScreenXpert zarządzanie oknami staje się intuicyjne, np. przeciągasz aplikacje między ekranami jednym gestem.

Podczas spotkań online przyda się nie tylko wbudowana kamerka Full HD z redukcją szumów AI, ale także dwa ekrany, z którymi Zenbook DUO 2025 błyszczy w trybie współpracy. Jeden ekran wyświetla prezentację dla zespołu, a drugi notatki z danymi lub czat z klientem. To przydatne również dla twórców: montażyści mogą edytować klipy na jednym panelu, a na drugim rozłożyć oś czasu czy efekty dźwiękowe.

Z kolei dla grafików kluczowy będzie tryb kreatywny. Paleta narzędzi w Photoshopie czy CorelDRAW może zajmować osobny ekran, pozostawiając główny obszar do precyzyjnej edycji. Wsparcie dla rysika ASUS Pen 2.0 z opóźnieniem zaledwie 0,2 ms sprawia, że szkicowanie czy retusz przypomina pracę na tablecie graficznym.

ASUS zadbał także o komfort użytkowania. System zarządzania światłem pozwala synchronizować lub rozdzielać jasność obu paneli, a certyfikaty TÜV Rheinland i redukcja niebieskiego światła o 70% minimalizują zmęczenie wzroku nawet po kilku godzinach pracy. To istotne zwłaszcza dla wszystkich, którzy spędzają długie godziny przed laptopem.

Można długo wymieniać techniczne zalety czy gotowe scenariusze użycia dwóch dotykowych ekranów, ale prawdziwy potencjał Zenbooka DUO 2025 odkryjesz dopiero, gdy zestawisz go z własnymi nawykami.

Wyobraź sobie typowy poranek: otwierasz maila, jednocześnie sprawdzając kalendarz spotkań. Zamiast przełączać karty, rozkładasz oba ekrany – lewy pokazuje skrzynkę odbiorczą, prawy harmonogram. A może podczas analizy danych w Excelu na głównym panelu, drugi wyświetla wykresy lub raporty PDF, które zwykle drukowałeś „dla wygody”. ASUS Zenbook DUO 2025 nie narzuca jednego schematu. Kluczowa jest elastyczność.

Wyświetlacz to nie wszystko. Co jeszcze oferuje ASUS Zenbook DUO 2025?

Podwójne ekrany to tylko wierzchołek góry lodowej. Zenbooka DUO 2025 napędza procesor Intel Core Ultra 9 285H – 16-rdzeniowy kolos z taktowaniem do 5,4 GHz i dedykowanym układem AI (NPU o mocy 13 TOPS). Ten ostatni przyspiesza zadania, takie jak renderowanie wideo, analiza dużych zbiorów danych czy optymalizacja wydajności w czasie rzeczywistym.

Jeśli nie potrzebujesz aż tyle mocy, ASUS serwuje też wersję Zenbooka DUO 2025 z Intel Core Ultra 7 255H. To również 16-rdzeniowych układ z taktowaniem do 5,1 GHz i dedykowanym NPU przeznaczonym do współpracy z AI. W obu przypadkach to w połączeniu z 32 GB pamięci LPDDR5X i dyskiem SSD PCIe 4.0 o pojemności do 2 TB laptop radzi sobie z dziesiątkami otwartych kart, skomplikowanymi projektami 3D czy symulacjami.

Akumulator o pojemności 75 Wh to kolejny mocny punkt urządzenia, a jak bardzo – sprawdzi Kasia podczas swoich testów. Szybkie ładowanie ma uzupełniać poziom naładowania do 60% w zaledwie 49 minut, co jest zbawienne dla osób, które pracują ciągle przemieszczając się ze swoim sprzętem.

Ergonomia odgrywa tu równie ważną rolę co wydajność. Waga samego urządzenia bez klawiatury to zaledwie 1,35 kg, a z podłączonym modułem – 1,65 kg. To mniej niż wiele jednokranowych konkurentów, takich jak MacBook Pro 16. Klawiatura ErgoSense jest dopinana do urządzenia magnetycznie, a wbudowany wspornik, wytrzymujący 20000 cykli otwierania, zapewnia stabilność i możliwość regulacji nachylenia w zakresie 40-70 stopni.

Nie zabrakło też dwóch portów Thunderbolt 4, które umożliwiają podłączenie stacji dokującej lub monitora 8K, HDMI 2.1 współpracującego z telewizorami 4K/120 Hz i USB-A 3.2 Gen 1. Warto wspomnieć również o głośnikach z technologią Dolby Atmos, które nadają się nie tylko do wideokonferencji. W przerwach od pracy na dwóch ekranach można urządzić sobie małe domowe kino, ciesząc się przestrzennym dźwiękiem.

Ile trzeba zapłacić za ASUS Zenbook DUO 2025?

ASUS Zenbook DUO 2025 to więcej niż laptop. Dwa ekrany nie są tu fanaberią, lecz narzędziem, które skraca czas realizacji projektów, ułatwia współpracę i otwiera drzwi do nowych metod pracy. Połączenie potężnego sprzętu, intuicyjnego oprogramowania i designerskiego wykonania sprawia, że mamy do czynienia z niekonwencjonalnym urządzeniem.

Jeśli szukasz sprzętu, który nie tylko nadąży za Twoimi pomysłami, ale też zmusi Cię do ich przekraczania, Zenbook DUO 2025 powinien znaleźć się na szczycie twojej listy zakupów. Nie da się jednak ukryć, że trzeba na ten wyjątkowy sprzęt przeznaczyć nieco więcej funduszy, bo jego ceny zaczynają się od 9999 złotych.

