Nowy odkurzacz Mova pozwoli Ci sprzątać przez nawet 1,5 godziny

Mova S5 Sense to bezprzewodowy odkurzacz pionowy, oferujący m.in. siłę ssania do 27 tysięcy Paskali, technologię Celest LED, inteligentne wykrywanie zabrudzeń i czas pracy sięgający do nawet 90 minut.

Mova S5 Sense – specyfikacja najnowszego odkurzacza

Mova to nowa marka należąca do firmy Dreamy Technology, która przede wszystkim specjalizuje się w produkcji sprzętów domowych do utrzymania czystości. Do portfolio przedsiębiorstwa dołącza właśnie nowy model bezprzewodowego odkurzacza pionowego – Mova S5 Sense.

Debiutujący na polskim rynku odkurzacz oferuje siłę ssania sięgającą 27 tysięcy Paskali oraz moc ssania 190 AW, zapewnianą przez silnik pracujący z prędkością do 150 tysięcy obrotów na minutę. Sprzęt został wyposażony w osiem akumulatorów o pojemności 2900 mAh każdy. Dzięki temu urządzenie pozwala na nawet 90 minut standardowego odkurzania z szeroką końcówką do podłóg bez potrzeby ładowania lub 57 minut ze szczotką główną. Akumulator ładuje się przez około 4 godziny.

Mova S5 Sense (źródło: Mova)

Budowa odkurzacza wyróżnia się ergonomią – sprzęt waży zaledwie 1,76 kilograma, dzięki czemu można nim wygodnie manewrować, nie obciążając przy tym ręki. Pojemnik na kurz o pojemności 0,6 litra można opróżnić za pomocą jednego przycisku, a poszczególne elementy są łatwe do zdemontowania i można je myć pod bieżącą wodą.

Technologie i wyposażenie nowego odkurzacza Mova S5 Sense

Mova S5 Sense oferuje zaawansowany system detekcji zabrudzeń. Jego zadaniem jest nie tylko wykrywanie wielkości oraz ilości brudu na podłodze, ale również automatyczne dostosowanie siły ssania. Użytkownik jest informowany o intensywności wykrytych zabrudzeń za pomocą kolorowego wskaźnika pojawiającego się na LED-owym wyświetlaczu.

Z kolei technologia Celest LED, którą zastosowano w szczotce wielofunkcyjnej, odpowiedzialna jest za podświetlenie dywanów i powierzchni. Dzięki temu można lepiej dostrzec ukryty kurz i śmieci oraz miejsca, które ominięto podczas sprzątania. Odkurzacz wyposażono też w zaawansowany system filtracji, który wychwytuje 99,9% cząstek o wielkości do 0,3 mikrometra.

Mova S5 Sense dostarczany jest do użytkownika z wieloma akcesoriami. Wśród nich znajdują się:

szczotka wielopowierzchniowa z oświetleniem, która sprawdzi się w codziennym sprzątaniu,

elektryczna miniszczotka do skutecznego czyszczenia mebli tapicerowanych,

elastyczny adapter, dzięki któremu można wygodnie sprzątnąć pod meblami,

szeroką ssawkę,

ssawkę uniwersalną,

uchwyt do przechowywania 2 w 1.

Odkurzacz Mova S5 Sense jest już dostępny w Polsce i wyceniono go na 1299 złotych, natomiast w sieciach handlowych jest on dostępny w cenach od 1095 złotych do 1498 złotych.