Według Google rodzice w Europie dbają o bezpieczeństwo swoich dzieci w internecie

Google zapytało rodziców, w jaki sposób zapewnić dzieciom, nastolatkom i całym rodzinom bezpieczny dostęp do sieci. Jest kilka inicjatyw i narzędzi, które mogą wspierać w tym opiekunów.

Rozwój technologii i coraz wcześniejszy dostęp do internetu

W dzisiejszych czasach życie bez internetu praktycznie nie jest możliwe. Wszelka komunikacja odbywa się właśnie za pośrednictwem sieci. I, choć rodzice mogą „bronić” podopiecznych i starać się ograniczać dostęp do wirtualnego świata oraz innych technologii, z czasem dziecko będzie zmuszone, aby się w nim odnaleźć, pomimo obaw swoich opiekunów. Dlatego też ważne jest, żeby podejść do sprawy świadomie i zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych.

Technologia sama w sobie nie jest niczym złym, ale to, w jaki sposób do niej podejdziemy, może mieć swoje konsekwencje w przyszłości. Internet daje mnóstwo możliwości, nie tylko dotyczących komunikacji z innymi osobami, ale również pozwala na zdobycie wiedzy. Google zleciło przeprowadzenie ankiety wśród niemalże 10 tysięcy rodziców dzieci w wieku od 5 do 17 lat. Badania zrealizowano w 23 krajach, w tym należących do Unii Europejskiej, a ich celem było przedstawienie metod opiekunów, które pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa nieletnich w sieci.

W jaki sposób Google wspomaga rodziny w bezpiecznym korzystaniu z sieci?

Pierwszym i podstawowym sposobem na ochronę dzieci przez rodziców w sieci jest rozmowa. Aż 82% ankietowanych z Europy w ciągu ostatniego roku przeprowadziło ze swoim niepełnoletnim podopiecznym dyskusję na temat wirtualnego świata. 70% zapytanych rodziców uważa, że rozpoczęło rozmowy w odpowiednim wieku, jednocześnie 22% stwierdziło, że zrobiło to za późno. Wsparciem dla opiekuna może być inicjatywa Asy Internetu, stworzona przez Google, która wspiera rodziców oraz nauczycieli w świadomym i bezpiecznym korzystaniu z internetu.

Wśród metod na ochronę dzieci 49% ankietowanych wymieniło również wprowadzanie limitów czasowych, a 42% stosuje narzędzia kontroli rodzicielskiej, takie jak np. Family Link. Aż 58% rodziców liczy na to, że zasady bezpieczeństwa ustalone względem małoletniego użytkownika będą odpowiednio dostosowane do wieku.

Wielu rodziców, podczas rozmów z dziećmi, wspominało też o odróżnieniu treści prawdziwych od fałszywych, które nie tylko mogą naruszać bezpieczeństwo, ale również prowadzić do wyłudzeń czy zasobów treści nieodpowiednich dla najmłodszych. Niepokój opiekunów wzrósł w ciągu ostatniego roku. 74% respondentów uważa, że są pewni swojej wiedzy o bezpieczeństwie w internecie, a 81% jest pewnych, iż w przypadku problemów dzieci samodzielnie zgłoszą się do nich po pomoc.

Google stara się nieustannie pomagać rodzicom w zagwarantowaniu bezpieczeństwa w sieci, ale także w przekazywaniu rzetelnych informacji. Przedsiębiorstwo wspiera około 70 organizacji z Europy, aby mogły edukować najmłodszych, opiekunów i nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych.