Huawei weźmie pigułkę wprost od Apple?

Powoli zbliża się moment, kiedy obecny w gamie smartfonów Huawei Mate 50 zostanie zastąpiony kolejną serią i zyska wyższe oznaczenie modelu. Dziś dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat Mate’a 60.

Duże zmiany w Huawei w 2023 roku

Nie samymi modelami z serii P człowiek żyje. Po wiosennej premierze P60 Pro, Huawei pokazał, że pomimo odcięcia dostępu do usług Google i 5G potrafi wypuścić na rynek smartfon, który podobnie jak P30 Pro w 2019 roku ma szansę zawstydzić konkurencję. Czy nadchodzący Mate 60 będzie w stanie zebrać podobne pochwały, jakie branża nie szczędziła P60 Pro? Poniższe przedpremierowe informacje być może częściowo odpowiedzą na to pytanie.

Huawei Mate 50 Pro (fot. Tabletowo)

Chiński serwis CNMO, powołując się na pewnego blogera zajmującego się technologiami, przekazał dwie nowinki, jakie mają dotyczyć niezapowiedzianego urządzenia. Pierwsza z nich dotyczy zastosowanego układu mobilnego. Według doniesień, jeden z modeli z serii Mate 60 wcale nie musi, zgodnie z zapowiedziami, otrzymać Snapdragona 8 Gen 2. Niewykluczone, że na rynek trafi wersja wyposażona w autorski chipset Huawei.

Czy to oznacza powrót HiSilicon i chipów Kirin na salony? Bardziej prawdopodobne, że wciąż obowiązujące sankcje są kulą u nogi producenta i firma musi kombinować, jak zapewnić wystarczającą liczbę układów dla swoich urządzeń. Ewentualnie możliwe jest również, że Huawei chce za pomocą rozpoznawalnej, choć nie flagowej serii, sprawdzić czy powrót do własnych rozwiązań z zakresu chipsetów dla mocniejszych urządzeń to dobry pomysł.

Źródło: Gizmochina

„Dusza Wyspy” w Mate 60?

Równie ciekawy jest fragment, który zakłada, że najnowsze smartfony z serii Mate otrzymają funkcje zwaną „Spirit Island”. Całość ma przypominać… tak, zgadliście – Dynamic Island znany z iPhone’ów z serii 14 Pro. Zanim jednak zaczniemy rzucać pomidorami za wtórność i odtwórczość, warto wrócić do 2018 roku. To czasy, kiedy marka HONOR należała do Huawei. Wtedy też powstał model V20 ze Smart Capsule, czyli rozwijana na prawo od aparatu kapsułka, która mogła wyświetlić m.in. czas trwania rozmowy.

8 Ocena

Odkładając zatem na bok dywagacje, kto od kogo zgapił takie rozwiązanie, możemy z lekkim zaciekawieniem i niecierpliwością wyczekiwać premiery serii Mate 60. Kto wie, może Huawei będzie w stanie dodać coś od siebie do tej technologii i zaskoczy fanów mobilnych urządzeń.