Huawei rozpoczął prace nad swoim własnym systemem operacyjnym na wiele lat przed tym, aż cały świat się o tym dowiedział. Producent oficjalnie zaanonsował HarmonyOS w 2019 roku, a kilka miesięcy temu udostępnił deweloperom pierwszą wersję beta. Jeden z nich był wyjątkowo dociekliwy i odkrył, że ma on zaskakująco dużo wspólnego z Androidem, dla którego miał być alternatywą.

Huawei nie odwraca się od Androida, ale nie zamierza się ograniczać do niego

Kiedy Huawei po raz pierwszy oficjalnie zaanonsował HarmonyOS, a było to 9 sierpnia 2019 roku, poinformował, że ma to być multiplatformowe oprogramowanie do bardzo szerokiego spektrum urządzeń, w tym smartfonów i tabletów. Jednocześnie zapewniał jednak, że „zamierza pozostać wierny Androidowi”, ponieważ przez lata mocno przyczynił się do jego rozwoju.

Huawei informował też, że na urządzeniach z HarmonyOS będzie można instalować aplikacje na Androida – wystarczy, że deweloperzy wprowadzą niewielkie zmiany w ich kodzie. W świecie zdominowanym przez Zielonego Robota znacząco ułatwiłoby to życie zarówno programistom, jak i użytkownikom końcowym.

Mimo , że Huawei deklarował, iż zamierza pozostać wierny Androidowi, to jednocześnie zdaje się mieć ogromne oczekiwania wobec swojego autorskiego systemu. Przy okazji udostępniania Harmony OS 2.0 beta poinformował bowiem, że docelowo na rynku ma pojawić się ponad 100 mln urządzeń od ponad 40 różnych producentów z tą platformą na pokładzie. Ambitny cel, trzeba przyznać.

HarmonyOS miał być alternatywą dla Androida. Prawda o nim może jednak zaszokować

Huawei deklarował, że HarmonyOS całkowicie różni się od Androida oraz iOS i nie jest kopią tych systemów operacyjnych. Co więcej, Wang Chenglu, prezydent działu oprogramowania do urządzeń konsumenckich, nie tak dawno informował, że w ciągu ostatnich pięciu lat ekipa, odpowiedzialna za rozwój autorskiej platformy, „w zasadzie wymieniła większość podstawowych części systemu Android”.

Tymczasem okazuje się, że to, o czym zapewniają przedstawiciele Huawei, mocno różni się od tego, co odkryła załoga serwisu Ars Technica. Udało jej się bowiem dołączyć do grona beta testetów HarmonyOS, mimo że w teorii miały być one dostępne wyłącznie dla deweloperów w Chinach. Nie było to jednak łatwe – producent wymaga przesłania zdjęcia prawa jazdy lub paszportu i karty kredytowej w celu weryfikacji (która trwała dwa dni).



źródło: Ars Technica

Kiedy w końcu udało się dostać dostęp do HarmonyOS 2.0 beta, w informacjach o urządzeniu rzeczywiście pojawia się nazwa autorskiego systemu Huawei. Warto tu wspomnieć, że ekipa serwisu Ars Technica dostała do dyspozycji jedynie „zdalny emulator” smartfona z HarmonyOS (system był strumieniowany z Chin do użytkownika) i w ten sposób „prześwietliła” tę platformę.

Jej odkrycia są zaskakujące, bowiem im więcej szukała, tym więcej ciekawych rzeczy znajdowała. Aplikacja DevInfo pokazała, że „udostępniony zdalnie” smartfon w rzeczywistości pracuje pod kontrolą systemu Android 10, a na liście aplikacji znajduje się wiele składników Androida. Ponadto znaleziono też aplikację „HarmonyOS System Version 10”, co jest dziwne, jako że powinno być tam oznaczenie „2.0”.





źródło: Ars Technica

Jak widać, HarmonyOS ma zaskakująco dużo wspólnego z Androidem, mimo że Huawei wielokrotnie dawał do zrozumienia, że jest to zupełnie inny, nowy system. Niewykluczone jednak, że jego programiści wykorzystali Android Open Source Project, który jest „podstawą” dla Androida (i nie tylko), tylko producent jakoś zapomniał o tym wspomnieć… Jest to bowiem oprogramowanie otwartoźródłowe, dostępne dla każdego zainteresowanego i korzystanie z niego nie jest żadną ujmą na honorze.